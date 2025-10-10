श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी ने श्री सुखमनी साहिब का पाठ करवा किया शुभारंभ

सोसाइटी के सहयोग से एक जरूरतमंद महिला को रोजगार के लिए सिलाई मशीन भेंट की

Ambala News | आज समाज नेटवर्क । अंबाला । श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी के सौजन्य से अंबाला शहर नाहन हाउस में दुखभंजनी चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक पिछले कई सालों से लोगों की सेवा के लिए चलाई जा रही है। जानकारी देते हुए पूर्व एचएसजीपीसी एग्जीक्यूटिव मेंबर व श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी के प्रधान टीपी सिंह ने बताया कि संगत की मांग को देखते हुए पॉलीक्लिनिक में संजीवनी अस्पताल के सहयोग से आंखों की ओपीडी भी शुरू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 9 से 11 बजे तक पॉलीक्लिनिक में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा से श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ करवाए गए। जिसके उपरांत अरदास की गई और हुक्मनामा लेकर आंखों की ओपीडी शुरू करवाई गई।

आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में भाजपा नेता रितेश गोयल, श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी के चेयरमैन मनजीत सिंह बब्बू, डॉ. ओपी आर्या पूर्व सीएमओ, एचएसजीपीसी मेंबर गुरतेज सिंह, एचएसएमजीसी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन सिंह सहगल, चेयरमैन जसविंद्र सिंह मार्केट कमेटी, शरनजीत सिंह, सुखविंद्र, एमसी अर्चना छिब्बर, जेपी सिंह, अमरजीत सिंह बिंद्रा, कंवरजीत सिंह शैली, महिंद्रपाल सिंह, मास्टर गुरनाम सिंह, भूपेंद्र सिंह चड्डा, कंवलजीत सिंह नरुला, गुनीत सिंह, राजपाल सिंह लूथरा सहित अन्य उपस्थित रहे।

इस दौरान सभी ने सोसाइटी व संगत को इस नई ओपीडी के लिए बधाई दी। इस दौरान सोसाइटी के सभी मेंबर्स ने इस सेवा के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब, समस्त डिस्पेंसरी मेंबर्स सहित संगत का आभार व्यक्त किया। आज के इस कार्यक्रम में सोसाइटी की तरफ से एक जरूरतमंद महिला को सिलाई मशीन भेंट की गई ताकि वह अपनी जीविका चला सके।

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350 वां शहीदी दिहाड़ा बड़े स्तर पर मनाया जाएगा : टीपी सिंह

जानकारी देते हुए टीपी सिंह ने बताया कि इस साल श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350 वां शहीदी पर्व पूरी श्रद्धा के साथ बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी व श्री गुरु तेग बहादुर सेवा सोसाइटी हरियाणा सिंह गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से इस समागम को बड़े स्तर पर मनाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 9 और 10 नवंबर को गुरबाणी कंठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिसका सारा प्रबंध सतिंदरपाल सिंह बंटी और प्रीतम सिंह देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 1500 से ज्यादा बच्चे भाग लेंगे और विजेता बच्चों को इलेक्ट्रिक स्कूटी, टीवी जैस ईनाम देकर सम्मानित किया जाएगा।

वहीं उन्होंने बताया कि सोसाइटी की तरफ से हर महीने एक सुखमनी साहिब पाठ की सेवा की जाएगी या फिर जो भी अपने घर में पाठ करवाना चाहेगा वहां पाठ किया जाएगा। इस सेवा में कुलदीप सिंह पाहवा, शरनजीत सिंह, मनजीत सिंह बब्बू, हरभजन सिंह, बीएम सिंह सहित सोसाइटी के सभी सदस्य भाग लेंगे।

समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए कार्य कर रही श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी : टीपी सिंह

जानकारी देते हुए सोसाइटी के प्रधान टीपी सिंह ने बताया कि कि पॉलीक्लिनिक में इससे पहले फिजियोथैरिपी, दांतों की ओपीडी, जनरल ओपीडी, डिजिटल एक्स-रे, सभी प्रकार के टेस्ट चैरिटेबल रेट पर किए जाते हैं।

वहीं उन्होंने बताया कि आंखों की ओपीडी में टेस्ट बेहद कम दामों पर किए जा रहे हैं और मात्र 200 रुपए में आंखों का चश्मा बनवाकर दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिन मरीजों को आंखों के ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उनके ऑपरेशन चैरिटेबल रेट पर संजीवनी अस्पताल में करवाए जाएंगे।

वहीं इसके साथ उन्होंने बताया कि सोसाइटी की तरफ से शव वाहन, एंबुलेंस, गुरुद्वारा मंजी साहिब में लाइब्रेरी, जॉब प्लेसमेंट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि सोसाइटी की तरफ से जरूरतमंदों को राशन सेवा, किताबों की सेवा और बच्चों की स्कूल की फीस भी भरवाई जाती है, वहीं बेरोजगार युवाओं को नौकरी लगवाने के लिए जॉब प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जाती है। जिसके लिए सोसाइटी के साथ युवाओं को नौकरी दिलवाने की सेवा करने वाले सुमित-नेहा खुराना भी जीरकपुर से विशेष तौर पर उपस्थित रहे।

