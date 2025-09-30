Ambala News : डीसी ने पतरेहड़ी में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने शहीद नरेश कुमार की माता जी कमला देवी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया व आशीर्वाद लिया

Ambala News | आज समाज नेटवर्क । शहजादपुर । उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने गांव पतरेहड़ी में आयोजित रात्रि ठहराव कार्यक्रम में शिरकत की और ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

कई शिकायतों का समाधान वहीं पर कर दिया गया। इस अवसर पर उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने शहीद नरेश कुमार की माता जी कमला देवी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया ओर उनके चरण छू कर आशीर्वाद लिया।

इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि आज उन्हें शहीद नरेश कुमार के गांव में आकर गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा रखी गई मांगों एवं गांव के पीएम श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम शहीद नरेश कुमार के नाम पर करवाने का आश्वासन दिया।

ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने शुरू किया रात्रि ठहराव कार्यक्रम : डीसी

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए रात्रि ठहराव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रशासनिक अधिकारी गांवों में जाकर लोगों से आमने-सामने मिलें, उनकी वास्तविक समस्याओं को जानें और समाधान करें।

उन्होंने कहा कि ‘गांवों की समस्याएं और जरूरतें गांव में आकर जब हम लोगों से सीधे संवाद करते हैं तो हमें उनकी कठिनाइयों और जमीनी हकीकत का सही आकलन मिलता है। इस तरह के कार्यक्रम ग्रामीण विकास को गति देते हैं और सरकार की पारदर्शी छवि को मजबूत करते हैं।’

उपायुक्त ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि ‘सभी लोग सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें और उनका लाभ उठाएं। सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक योजनाओं को पहुँचाना है। प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि हर शिकायत का समाधान समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से किया जाए।’

ग्रामीणों ने किया डीसी का स्वागत

कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर गांव की सरपंच गुरशरणी देवी व उनके पति कंवरपाल ने उपायुक्त अजय सिंह तोमर तथा एसडीएम शिवजीत भारती को फूलों का गुलदस्ता व स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया। इस दौरान ग्राम पंचायत द्वारा गांव की प्रमुख समस्याओं व विकास संबंधी मांगें भी उपायुक्त के समक्ष रखीं।

विभागीय जानकारी व योजनाओं का प्रचार

कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और विकासात्मक पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। विशेष रूप से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वरोजगार योजनाओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

ग्रामीणों व आस पास की ग्राम पंचायतों ने विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 50 समस्याएं रखी, जिनमें बिजली से संबंधित, बारिश के दौरान पानी की निकासी की समस्या एवं नाला निर्माण करवाने, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, नाजायज कब्जा हटवाने, परिवार पहचान पत्र में आय अधिक होने, बिजली खंबा एवं लाइन हटवाने, गली एवं नाला बनवाने, निशान देही आदि से संबंधित समस्याएं रखीं। उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों सहित पतरेहड़ी गांव के काफी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और प्रशासन की इस पहल की सराहना की। इस अवसर पर सेक्रेटरी आरटीए सुशील कुमार, डिप्टी सीईओ जिला परिषद राजन सिंगला, डीएसपी सूरज चावला, डीडीपीओ दिनेश शर्मा, नायब तहसीलदार अमित वर्मा तथा बीडीपीओ शबनम रेलन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

Ambala News : रूपोमाजरा में 60 से अधिक महिलाओं ने निशुल्क Breast Cancer स्क्रीनिंग का लाभ उठाया