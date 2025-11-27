Ambala News : जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगाए जा रहे शिविर : नगराधीश

By
Harpreet Singh Ambala
-
0
66
Ambala News : जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगाए जा रहे शिविर : नगराधीश
Ambala News : जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगाए जा रहे शिविर : नगराधीश

Ambala News | आज समाज नेटवर्क | अंबाला सिटी। नगराधीश अभिषेक गर्ग ने समाधान शिविर में पंहुचे आम नागरिकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। नगराधीश उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता कर रहें थे। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई अनूठी एवं सार्थक पहल है जिसका मुख्य उदेश्य लोगो की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। सभी अधिकारी लोगो की समस्याओं का समयबद्ध रूप से समाधान करवाना सुनिश्चित करें।

सोमवार व गुरुवार को सुबह 10 से 12 तक लगता है समाधान शिविर

उन्होंने बताया कि यह समाधान शिविर प्रत्येक सोमवार व वीरवार को उपायुक्त कार्यालय के साथ-साथ संबंधित एसडीएम कार्यालय में आयोजित किए जा रहे है। यह शिविर सुबह 10 बजें से 12 बजे तक आयोजित किए जा रहें है। इस दौरान समाधान शिविर में नायब सिंह पूर्व सरपंच बाडा ने बेसहारा पशुओं व पानी की निकासी संबंधी समस्या रखी, आनंद विहार से सीमा देवी ने फैमिली इनकम की वेरिफिकेशन करवाने बारे, एक ने फैमिली आईडी में त्रुटि को ठीक करवाने बारे, इसके साथ पेंशन संबंधी व अन्य समस्याएं शाामिल है।

नगराधीश ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई कर समस्या के समाधान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

Ambala News : अंबाला शहर में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मनाया जाएगा जिला स्तरीय गीता महोत्सव