Ambala News: अंबाला पेट्रोल पंप पर बम की सूचना से मची दहशत, जांच में निकला कूड़े का डिब्बा

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Mohit Saini
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Ambala News: अंबाला पेट्रोल पंप पर बम की सूचना से मची दहशत, जांच में निकला कूड़े का डिब्बा
Ambala News: अंबाला पेट्रोल पंप पर बम की सूचना से मची दहशत, जांच में निकला कूड़े का डिब्बा

Ambala News: अंबाला शहर में पेट्रोल पंप पर बम की सूचना से दहशत का माहौल बन गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बम निरोधक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही एहतियातन आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया था, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। हालांकि जांच के बाद पता चला कि गत्ते के डिब्बे में सिर्फ कूड़ा था। जानकारी के अनुसार, कोई वाहन चालक उस डिब्बे को वहां रखकर चला गया था। फिलहाल उस गाड़ी के नंबर की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और आगे की जांच जारी है।

Ambala News: अंबाला पेट्रोल पंप पर बम की सूचना से मची दहशत, जांच में निकला कूड़े का डिब्बा

पेट्रोल पंप के कर्मचारी के अनुसार, एक गाड़ी तेल डलवाने आई थी। उसी दौरान उसने एक डिब्बा वहां रखा, जिसे देखकर कर्मचारी को शक हुआ और उसने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी।

वहीं, एक अन्य मामले में पेट्रोल पंप कर्मियों को ठगी का भी सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति डीजल भरवाकर बदले में एक बॉक्स देकर चला गया और कहा कि वह बाद में पैसे दे जाएगा। गाड़ी पर “भारतीय रेलवे” लिखा हुआ था।

जब काफी देर तक वह वापस नहीं आया तो बॉक्स पर शक हुआ और बम होने की आशंका जताई गई। करीब डेढ़ घंटे तक बम निरोधक दस्ते ने बॉक्स की जांच की, लेकिन उसमें से नारियल और शराब की बोतलें (पव्वे) ही निकले।

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