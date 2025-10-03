Ambala News : कल्पना चावला पॉलिटेक्निक में साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया

Ambala News | आज समाज नेटवर्क | अंबाला सिटी। पुलिस अधीक्षक अंबाला अजीत सिंह शेखावत के निर्देशानुसार साइबर टीम अंबाला में लगातार जागरुकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार 3 अक्टूबर को कल्पना चावला राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान में छात्राओं/शिक्षकों को साइबर अपराधों बारे विशेष जानकारी देकर बचाव के उपाय बताए।

जानकारी देते हुए प्रबंधक साइबर क्राइम निरीक्षक महिन्द्र सिंह व उनकी टीम तथा साइबर विशेषज्ञ बबित कौशल ने बताया कि किसी भी अनजान व्यक्ति की कॉल पर आप अपने बैंक खाता/क्रेडिट/डेबिट कार्ड की जानकारी सांझा न करें। अपने फेसबुक, व्हाटसप पर टू स्टैप वैरिफिकेशन जरूर लगाएं।

अपने फेसबुक/इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्राइवेट रखें व ओटीपी किसी से भी शेयर ना करें और ना ही लालच में आकर अपनी बैंक संबंधी जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति को मोबाइल पर सांझा करें। डिजिटल एरेस्ट, फेक शेयर मार्केट, आॅनलाईन ट्रैडिंग तथा नशे से दूर रहने बारे भी जानकारी दी।

कार्यक्रम में हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेणू भाटिया, दीपा सिंह एडवोकेट, कालेज प्रधानाचार्य मनीष गुप्ता व अन्य सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों व धोखाधडी करने वालों से बचाना व जागरूक करना है। साइबर अपराध घटित होने पर तुरन्त साईबर क्राईम हैल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने छात्राआें/शिक्षकों व आमजन से आग्रह किया कि वह अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। जागरूकता में ही हम सबका बचाव है।

