Ambala News : एग्रीस्टैक वैनिटी वैन गांवों में जाकर बना रही फार्मर आईडी

Ambala News | आज समाज नेटवर्क । अंबाला । कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि सदन, अंबाला में एग्रीस्टैक वैनिटी वैन को अतिरिक्त उपायुक्त अंबाला द्वारा शुक्रवार हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस पहल का उद्देश्य जिले के किसानों को फार्मर आईडी पंजीकरण की सुविधा उनके गांव स्तर पर उपलब्ध करवाना है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि एग्रीस्टैक योजना के माध्यम से किसानों का एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सरल तरीके से मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि फार्मर आईडी बनने से किसानों को फसल बीमा, अनुदान, सब्सिडी एवं कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।

जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. जसविन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वैनिटी वैन जिले के विभिन्न गांवों में जाकर आॅन-द-स्पॉट पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। किसान अपने आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण एवं भूमि संबंधी दस्तावेज साथ लाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं।

विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी।

इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी फार्मर आईडी शीघ्र बनवाएं।

