Ambala Crime News : देसी पिस्टल व 5 रौंद सहित बड़ागांव का मनीष रिमांड पर भेजा

Ambala News | आज समाज नेटवर्क | शहजादपुर। अंबाला पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने वालों, अपराधों की रोकथाम व आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के दौरान 2 अक्तूबर 2025 को पुराना बस स्टैंड शहजादपुर के नजदीक अवैध हथियार रखने के मामले में सीआईए-नारायणगढ़ के पुलिस दल ने उप-निरीक्षक रवि कुमार के नेतृत्व में सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष कुमार निवासी गांव सालवन थाना असंध जिला करनाल वर्तमान पता गांव बड़ागांव थाना नारायणगढ़ को देसी पिस्टल व 5 जिन्दा रौंद सहित गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेशानुसार 3 दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया। रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी।

