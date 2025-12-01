Ambala Cantt को मिलेगी बड़ी सौगात – ईएसआईसी का 100 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल का जल्द होगा निर्माण

Anurekha Lambra
Ambala Cantt को मिलेगी बड़ी सौगात - ईएसआईसी का 100 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल का जल्द होगा निर्माण
  • एचएसवीपी को 16 दिसंबर तक जारी करना होगा भूमि आवंटन पत्र – श्रम मंत्री विज की पहल से परियोजना ने पकड़ी रफ्तार
  • हजारों औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य लाभ
  • ‘मेरी प्राथमिकता हमेशा रही है कि कोई भी श्रमिक इलाज के लिए भटके नहीं’

Ambala Cantt, (आज समाज), अंबाला : हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किए जाने का मार्ग अब पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक संजीवनी साबित होगा, क्योंकि इससे उन्हें बेहतर और नज़दीक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए विज ने आज यहां चण्डीगढ में बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को आगामी 16 दिसंबर, 2025 तक सेक्टर-33 (भाग-1), अंबाला कैंट में प्रस्तावित स्थल के आवंटन संबंधी औपचारिक पत्र (ऑफ़र लेटर) सटीक लागत के साथ जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके पश्चात् ईएसआईसी द्वारा भूमि भुगतान कर अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को इस अस्पताल से सीधा लाभ प्राप्त होगा

श्रम मंत्री ने कहा कि अंबाला छावनी व साहा औद्योगिक क्षेत्र अंबाला छावनी सेक्टर-33 के साथ ही स्थित है, जहाँ हजारों श्रमिक कार्यरत हैं। इन सभी बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को इस अस्पताल से सीधा लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने इस परियोजना को अंबाला छावनी और आसपास के क्षेत्रों और समीपवर्ती जिलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पिछले काफी समय से लगातार केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। इस अस्पताल की स्थापना अंबाला के बीमित समुदाय के लिए बेहतर, समयबद्ध और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

….ताकि बीमित व्यक्तियों को समय पर और उचित उपचार मिल सके

उन्होंने बताया कि अस्पताल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएँ, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, ईएनटी, नेत्र रोग, त्वचा रोग, मनोरोग और आपातकालीन चिकित्सा जैसी प्रमुख सेवाएँ प्रदान करेगा। अस्पताल में 24×7 आपातकालीन व ट्रॉमा केयर, आधुनिक आईसीयू, उन्नत जांच सुविधाएँ, तथा इन-पेशेंट, आउट-पेशेंट और डे-केयर सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी, ताकि बीमित व्यक्तियों को समय पर और उचित उपचार मिल सके।

कोई भी श्रमिक इलाज के लिए भटके नहीं

उन्होंने कहा कि “मेरी प्राथमिकता हमेशा रही है कि अंबाला छावनी के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण परेशान न हों। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी श्रमिक इलाज के लिए भटके नहीं। यह अस्पताल श्रमिक वर्ग और आम नागरिकों दोनों को राहत प्रदान करेगा।” अनिल विज ने विश्वास जताया कि भूमि आवंटन की औपचारिकताओं के पूरा होते ही अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा और निर्धारित समय में पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा।

पोर्टल पर लंबित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा हुई

विज ने बताया कि हाल ही में सचिव, डीपीआईआईटी, भारत सरकार की अध्यक्षता में मुख्य सचिव कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रौजैक्ट मानीटिरिंग ग्रुप (पीएमजी) पोर्टल पर लंबित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा हुई। इसी बैठक में अंबाला छावनी में ईएसआईसी अस्पताल स्थापना के लंबित भूमि आवंटन मुद्दे को प्राथमिकता से समाधान हेतु शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

