Amazon Mega Electronic Days Sale: 35,000 रुपये से कम में पाएं टॉप ब्रांड के लैपटॉप 

Amazon Mega Electronic Days Sale, (आज समाज), नई दिल्ली: आप अमेज़न सेल 2025 बेस्ट डील की मदद से अपने लिए एक बेहतरीन लैपटॉप खरीद सकते हैं, और अमेज़न मेगा इलेक्ट्रॉनिक डेज़ सेल के किफ़ायती और कम कीमत वाले विकल्प इसमें आपकी मदद करेंगे। ये न सिर्फ़ आपके ऑफिस के काम को आसान बना देंगे, बल्कि बिज़नेस से लेकर कॉलेज तक आपके काम के बोझ को भी मैनेज करने में आपकी मदद करेंगे।

इस पोस्ट में लगभग 35,000 रुपये के लैपटॉप की एक सूची तैयार की गई है; इन कम कीमत वाले कंप्यूटरों में बेहतरीन फ़ीचर्स हैं और इन्हें EMI विकल्पों के साथ बेचा जा सकता है। इन लैपटॉप की सूची नीचे दी गई है।

एसर एस्पायर 3 लैपटॉप

एचडी डिस्प्ले वाले इस एसर लैपटॉप में इंटेल कोर सेलेरॉन प्रोसेसर है और 8 जीबी तक रैम है। साथ ही, इस लैपटॉप में 512 जीबी स्टोरेज है, जिसका इस्तेमाल आप आधिकारिक और निजी डेटा दोनों स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। आप मीटिंग के लिए इस लैपटॉप को एचडी वेबकैम के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज 11 पर चलने वाले इस लैपटॉप में 15.6 इंच की स्क्रीन है।

एचपी 15, एएमडी राइज़ेन 3 7320यू फुल एचडी कैमरा लैपटॉप

अपने कम वज़न, 512 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम के साथ, यह सिल्वर लैपटॉप बैकपैकिंग और कहीं भी ले जाने के लिए एकदम सही है। ऑफिस 21 के साथ आने वाले इस एचपी लैपटॉप का माइक्रो एज डिस्प्ले पिक्चर-परफेक्ट है। इस लैपटॉप का वज़न 1.59 किलोग्राम है और इसमें 250 निट्स की अधिकतम ब्राइटनेस वाली एंटी-ग्लेयर स्क्रीन है। कंपनी का कहना है कि इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप आसानी से दस घंटे तक चल सकता है।

लेनोवो आइडियापैड 3, कोर i3 इंटेल

इस लेनोवो आइडियापैड लैपटॉप में 512 जीबी एसएसडी स्टोरेज, 8 जीबी रैम और तीन महीने का गेमिंग पास है। आर्कटिक ग्रे रंग के इस लैपटॉप का वज़न लगभग 1.43 किलोग्राम है और यह विंडोज 11 पर चलता है। इस लैपटॉप के साथ आपको एक साल तक की वारंटी भी मिल सकती है। हल्के और पतले होने के कारण छात्र इसे रोज़ाना कॉलेज भी ले जा सकते हैं।

ASUS Vivobook Go 15

इस लैपटॉप में इंटेल प्रोसेसर, विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 शामिल हैं। 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और फुल एचडी डिस्प्ले इस लैपटॉप की खासियत हैं। हालाँकि, स्टार ब्लैक रंग और फिंगरप्रिंट सेंसर होने के कारण यह लैपटॉप ज़्यादा निजी भी है। कंपनी के अनुसार, इस लैपटॉप का वज़न 1.59 किलोग्राम है। इसके अलावा, इस आसुस वीवोबुक लैपटॉप में स्क्रीन पर एंटी-ग्लेयर पैनल है।

इंटेल कोर i3 12वीं पीढ़ी का AVITA Liber E

इस सस्ते लैपटॉप की साउंड क्वालिटी आपको निराश नहीं करेगी क्योंकि इसमें चार बेहतरीन स्पीकर हैं। पतले और हल्के वज़न की श्रेणी में आने वाला यह लैपटॉप है। इस लैपटॉप का वज़न सिर्फ़ 1.84 किलोग्राम है और इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है। इसके अलावा, आप इसे परिवार के किसी भी छात्र को दे सकते हैं जिसे अक्सर इसकी ज़रूरत होती है।