Amazon Great Freedom Sale: छोटा बजट…बड़ी बैटरी! 6000 रुपए से कम में 5000mAh वाले टॉप 3 स्मार्टफोन 

Amazon Great Freedom Sale: (आज समाज) नई दिल्ली: ₹6000 से कम कीमत वाले टॉप तीन स्मार्टफ़ोन पर सबसे मज़ेदार अमेज़न सेल डील्स। ऑनलाइन रिटेलर अमेज़न कुछ स्मार्टफ़ोन पर छूट दे रहा है। ₹6000 से कम में आप लावा, आईटेल और टेक्नो जैसे ब्रांड के फ़ोन खरीद सकते हैं।

लावा बोल्ड N1

इस लावा फ़ोन में 64GB स्टोरेज और 4GB रैम है। इसका 13MP का डुअल कैमरा और 6.75-इंच का बड़ा डिस्प्ले इसे शौकिया फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आदर्श बनाता है। 5000mAh की बैटरी के साथ, Unisoc प्रोसेसर वाला यह फ़ोन पूरे दिन आराम से चल सकता है। यह केवल 5,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

टेक्नो पॉप 9

अगर आप एक स्लीक, थोड़े छोटे डिज़ाइन वाले फ़ोन की तलाश में हैं, तो टेक्नो पॉप 9 एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। इसमें 13MP का कैमरा, मीडियाटेक G50 प्रोसेसर और 6.67-इंच का बड़ा डिस्प्ले है। IP54 रेटिंग और 5000mAh की बैटरी वाला यह फ़ोन 5,998 रुपये की कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

आईटेल ज़ेनो 10

यह आईटेल फ़ोन किफ़ायती दाम में शक्तिशाली फीचर्स के साथ आता है। ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज की बदौलत इसका परफॉर्मेंस बेहतरीन है। 5000mAh की बैटरी और 8MP कैमरे के अलावा, इसमें 12GB वर्चुअल रैम भी है। इसकी कीमत 5,899 रुपये है और यह बिक्री के लिए उपलब्ध है।