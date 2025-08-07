Amazon Great Freedom Festival Sale में स्मार्टफोन की बौछार, 20 हजार के अंदर मिलेंगे ये टॉप 5 फोन 

Amazon Great Freedom Festival Sale: आज अमेज़न ग्रेट फ़्रीडम फ़ेस्टिवल सेल का आखिरी दिन है। अगर आप कम बजट में स्मार्टफ़ोन खरीदना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन विकल्प हैं। इस लिस्ट में ₹20,000 से लेकर ₹20,000 तक की कीमत वाले 5G स्मार्टफ़ोन शामिल हैं। इस ऑफ़र के ज़रिए आप इन स्मार्टफ़ोन पर 42% तक की बचत कर सकते हैं।

realme 14x 5G

इस Realme 5G स्मार्टफोन को IP69 रेटिंग मिली है। इस स्मार्टफोन का रंग क्रिस्टल ब्लैक है। इस स्मार्टफोन की स्क्रीन 6.67 इंच तक की है। इस Realme 5G मोबाइल का रिफ्रेश रेट 120 Hz तक है। इस स्मार्टफोन में 128GB स्टोरेज और 8GB तक रैम शामिल है। इस 5G स्मार्टफोन की बैटरी 6000mAh की है। इसमें एक शक्तिशाली ऑक्टा-कोर प्रोसेसर होगा। इसमें Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। साथ ही, स्मार्टफोन में 80MP का AI कैमरा भी है।

OnePlus Nord CE4 Lite

इस स्मार्टफोन का बेहद चमकदार AMOLED डिस्प्ले 120 Hz पर काम करता है। इसे 6.67 इंच तक के डिस्प्ले साइज़ में पेश किया जाएगा। इस स्मार्टफोन की अधिकतम ब्राइटनेस 2,100 निट्स है। यह 5G स्मार्टफोन अपने चटकीले रंगों और शार्प इमेज के लिए जाना जाता है। इस वनप्लस फोन में दो स्टीरियो स्पीकर हैं। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP का Sony LYT-600 है। यह स्मार्टफोन 128GB तक डेटा स्टोर कर सकता है और इसमें 8GB तक रैम है। इस स्मार्टफोन की बैटरी 5500 mAh की है। यह मोबाइल डिवाइस OxygenOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संगत है।

Redmi 13 Prime Edition 5G

इस Redmi स्मार्टफोन का रंग आर्किड पिंक है। इस स्मार्टफोन की अधिकतम स्टोरेज क्षमता 128GB है। इस स्मार्टफोन में 8GB तक रैम है। इस 5G स्मार्टफोन में उच्च-गुणवत्ता वाला 108MP कैमरा है। इसमें FHD के साथ 6.79-इंच का विशाल डिस्प्ले है। यह 5G Redmi स्मार्टफोन Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इस स्मार्टफोन का रिफ्रेश रेट 120 Hz है।

सैमसंग गैलेक्सी M36 5G

इस सैमसंग स्मार्टफोन के 50 मेगापिक्सल OIS ट्रिपल कैमरे को AI द्वारा बेहतर बनाया गया है। इस स्मार्टफोन में 128GB स्टोरेज और 6GB रैम होगी। यह 5G फोन Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इस सैमसंग 5G फोन की 6.7 इंच की सुपर AMOLED स्क्रीन विज़न एन्हांसर का इस्तेमाल करती है। इस स्मार्टफोन के पतले बेज़ल सीधी धूप में भी एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। इस 5G स्मार्टफोन का रंग हरा है।

Vivo Y39 5G

इस 5G स्मार्टफोन के साथ Funtouch OS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम संगत होगा, जो ओशन ब्लू रंग में आता है। इस Vivo स्मार्टफोन का डिस्प्ले अधिकतम 6.68 इंच का हो सकता है। स्मार्टफोन में 8GB तक रैम उपलब्ध होगी। इस Vivo स्मार्टफोन में 256GB तक स्टोरेज क्षमता है। इस स्मार्टफोन में 50MP + 2MP के रियर कैमरे के अलावा 8MP का सेल्फी कैमरा भी है। 6500 एमएएच की बैटरी वाला यह 5G स्मार्टफोन 44W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। यह स्मार्टफोन लोटस पर्पल रंग में भी उपलब्ध है।