Amaal Malik-Tanya Mittal Wedding Video: फिनाले से पहले भूचाल! Amaal Malik ने भरी Tanya Mittal की मांग? वीडियो वायरल

Amaal Malik-Tanya Mittal Wedding Video: वीडियो वायरलतान्या मित्तल और अमाल मलिक ने बिग बॉस 19 के दौरान काफी समय एक साथ बिताया। हालांकि दोनों अब अपने रिश्ते के बारे में चुप रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब अमाल, तान्या को अपना अच्छा दोस्त मानते थे, और तान्या को अक्सर घर के अंदर अमाल का नाम लेते देखा जाता था।

इससे बिग बॉस के फैंस ने दोनों के बीच लव एंगल के बारे में अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। उनकी कई तस्वीरें पहले भी वायरल हुई थीं, लेकिन ग्रैंड फिनाले से कुछ दिन पहले, एक चौंकाने वाला वीडियो इंटरनेट पर छा गया है।

वायरल क्लिप में तान्या मित्तल और अमाल मलिक की शादी दिखाई गई है, जिससे फैंस पूरी तरह हैरान रह गए हैं। आइए इस वीडियो के पीछे की सच्चाई जानते हैं।

वायरल वीडियो किस बारे में है?

इंस्टाग्राम फैन पेज “अनकट बिग बॉस” द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में तान्या मित्तल और अमाल मलिक शादी की रस्में निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लिप में, अमाल सनग्लासेस के साथ ग्रे सूट पहने हुए दिख रहे हैं, जबकि तान्या ने भारी लाल साड़ी के साथ शानदार ज्वेलरी पहनी हुई है।

वीडियो में अमाल, तान्या के बालों की मांग में सिंदूर लगाते हुए दिख रहे हैं। तान्या उन्हें प्यार से देखती हैं, जिसके बाद अमाल उन्हें गले लगाते हैं और माथे पर किस करते हैं। दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते दिख रहे हैं, जिससे वीडियो बहुत भरोसेमंद लग रहा है।

वीडियो के पीछे का सच क्या है?

वीडियो पर फैंस के हैरान करने वाले रिएक्शन आए हैं, कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में यकीन नहीं किया। हालांकि, सच्चाई जो दिख रही है, उससे बहुत अलग है। अमाल मलिक और तान्या मित्तल की वायरल शादी की क्लिप AI से बनी है। कई यूज़र्स ने कमेंट्स में भी इस बात की ओर इशारा किया है। एक यूज़र ने तो यह भी लिखा, “शो से बाहर आने के बाद अमाल केस फाइल करेंगे।” वीडियो फेक है और असली शादी नहीं है।

अमाल और तान्या के बीच बातचीत बंद

गौर करने वाली बात है कि बिग बॉस 19 के दौरान, अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने एक-दूसरे से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था।

एक समय था जब तान्या को अमाल का स्वेटर पहने देखा गया था, जिससे उनके बीच नज़दीकियों का इशारा मिला, लेकिन बाद में अमाल ने उनसे दूरी बना ली। उनकी दोस्ती में बुरी तरह दरार आ गई, और मीडिया से बातचीत के दौरान, अमाल ने साफ़ तौर पर कहा है कि तान्या अब उनके लिए कुछ भी नहीं हैं।

खास बात: वायरल शादी का वीडियो नकली है और AI से बनाया गया है। अमाल मलिक और तान्या मित्तल शादीशुदा नहीं हैं, और यह क्लिप इस बात का एक और उदाहरण है कि AI से बना कंटेंट सोशल मीडिया पर फैंस को कैसे गुमराह कर सकता है।