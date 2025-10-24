Bigg Boss 19 में भड़के अमाल मलिक! तान्या मित्तल से बोले – ‘हिम्मत है तो मुझसे भिड़ के दिखा’, एक्सपोज कर डाला पूरा गेम

Bigg Boss 19 : सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ताज़ा एपिसोड प्रतियोगियों के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही गरमागरम हो गया। तान्या मित्तल और नीलम गिरी के बीच शुरू हुआ झगड़ा जल्द ही अमाल मलिक के साथ एक बड़े झगड़े में बदल गया, जिसने सबके सामने तान्या के खेल का पर्दाफाश कर दिया।

निर्माताओं द्वारा जारी किए गए नए प्रोमो के अनुसार, अमाल और तान्या का रिश्ता पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में अमाल तान्या से तीखी बहस करते हुए गुस्से से कहता है, “अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, तो आओ और मुझसे लड़ो!” यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई, जिससे प्रशंसक इस अप्रत्याशित मोड़ से हैरान रह गए।

अमाल और तान्या के बीच झड़प क्यों हुई?

Tomorrow Episode Promo – Tanya vs Amaal. And Pranit More Show returns! #BiggBoss19 pic.twitter.com/6cbC7thi66 — BBTak (@BiggBoss_Tak) October 23, 2025

ताज़ा एपिसोड में, तान्या और नीलम अपने मतभेद सुलझाने की कोशिश कर रही थीं, तभी अमाल उनकी बातचीत में दखल देने लगा। तान्या को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह झल्लाकर बोली, “दखलअंदाज़ी मत करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही।”

अमाल, जो गुस्से में दिख रहा था, ने पलटवार किया, “मैं चाहूँ तो दखलअंदाज़ी कर लूँ – मुझे रोकने की कोशिश करो! तुम मुझसे झगड़ा करना चाहती हो? चलो, करो!” इस तीखी बहस ने घर के बाकी सदस्यों को चौंका दिया, हालाँकि कुछ ने अमाल का साथ दिया। इस तीखी बहस ने घर के अंदर अमाल और तान्या की दोस्ती के अंत का साफ़ संकेत दिया।

अमाल मलिक ने तान्या के “गेम प्लान” का पर्दाफ़ाश किया

अमाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह दावा किया कि तान्या ध्यान खींचने के लिए खेल रही है। उन्होंने कहा, “वह खुश है क्योंकि अब पूरा वीकेंड का वार उसके इर्द-गिर्द घूमेगा। उसे लगता है कि पूरा घर उसकी वजह से चलता है – कि शो उसके नाटक की वजह से ही चल रहा है।”

इस तीखी टिप्पणी के बाद, तान्या गुस्से में वहाँ से चली गईं और लड़ाई जारी रखने से इनकार कर दिया। अब यह साफ़ है कि उनके रिश्ते में पूरी तरह से खटास आ गई है, और जो कभी दोस्ती थी, वह अब दुश्मनी में बदल गई है।

तान्या और नीलम की दोस्ती में दरार

इसी एपिसोड में पहले, दर्शकों ने तान्या और नीलम की दोस्ती में दरार देखी थी। नीलम ने तान्या पर “दोमुँहा” होने का आरोप लगाया, जब उन्होंने उसे फरहाना के साथ बातचीत करते देखा, जिसे नीलम नापसंद करती है। उसने कहा, “फरहाना ने मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा रुलाया है, और अब तान्या उसके साथ घुल-मिल रही है। इससे पूरा घर तान्या के खिलाफ हो गया, और कई प्रतियोगियों ने उसके व्यवहार की आलोचना की।