Kitchen Vastu Tips: सुख-समृद्धि के लिए घर की रसोई में हमेशा भरकर रखें ये 3 चीजें

वरना खत्म हो जाएगी बरकत, घर में आएगी नकारात्मकता

Kitchen Vastu Tips, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में घर की रसोई बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण मानी गई है। वास्तु शास्त्र में रसोई को सिर्फ खाना बनाने वाली जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे पूरे परिवार की सेहत और सौभाग्य जुड़ा स्थान माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि रसोई में मां अन्नपूर्णा वास करती हैं।

वास्तु शास्त्र में घर की रसोई से संबंधित कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई में तीन ऐसी चीजें हैं, जिनका डिब्बा हमेशा भरा हुआ रखना चाहिए। मान्यता है कि रसोई में अगर इन तीन चीजों का डिब्बा खाली होता है, तो घर में नकारात्मकता आती है। साथ ही घर की बरकत भी रुक जाती है। आइए जानते हैं कि ये तीन चीजें कौन सी हैं?

हल्दी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई में हल्दी का डिब्बा कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध गुरु बृहस्पति से बताया गया है। गुरु बृहस्पति मान-सम्मान, धन, सुख-शांति और संतान के कारक ग्रह माने जाते हैं। रसोई में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाने को गुरु दोष से जुड़ा संकेत माना जाता है। इससे शुभ कम में बाधा आनी शुरू हो जाती है। परिवार के सदस्यों का भाग्य कमजोर होने लगता है। घर की सुख समृद्धि खतरे में पड़ जाती है।

नमक

रसोई में नमक बहुत महत्व रखता है। इसके बिना खाने में स्वाद नहीं आता। वास्तु के अनुसार, नमक के बिना रसोई पूरी नहीं मानी जाती। पुरानी मान्यताओं के अनुसार, अगर नमक का डिब्बा पूरी तरह खाली हो जाता है, तो घर में वास्तु दोष बढ़ जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच अनबन हो सकती है। मानसिक तनाव हो सकता है। नमक की कमी घर में आर्थिक तंगी का संकेत मानी जाती है।

चावल

अन्न में चावल सबसे पवित्र माना जाता है। इसका उपयोग पूजा-पाठ और अन्य शुभ कामों में भी इसका उपयोग किया जाता है। चावल को अक्षत कहा जाता है। इसका संबंध शुक्र और चंद्रमा से माना जाता है। रसोई के भंडार में चावल के पूरी तरह खत्म होने पर शुक्र के अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। इससे घर की सुख-शांति भंग हो सकती है और संचित धन में कमी आने लगती है।

ये भी पढ़ें: जानें किन राशि वालों को पहनना चाहिए चांदी का कड़ा