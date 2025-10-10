Punjab News Update : श्री आनंदपुर साहिब की सभी सड़कें होंगी अपग्रेड : बैस

Punjab News Update : श्री आनंदपुर साहिब की सभी सड़कें होंगी अपग्रेड : बैस

लोक निर्माण विभाग को पवित्र नगरी जाने वाली सभी सड़कों को नवंबर के मध्य तक पूरी तरह कार्यशील करने के निर्देश

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री आनंदपुर साहिब जाने वाली सभी सड़कों को तुरंत अपग्रेड किया जाए। नवंबर के मध्य तक इन्हें पूरी तरह कार्यशील बनाया जाए, ताकि नववें पातशाह श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस से संबंधित समारोहों में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुचारू और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। इन ऐतिहासिक समारोहों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैंस ने रूपड़ जिला अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ पंजाब सिविल सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

पवित्र शहरों को निर्बाध संपर्क प्रदान करना प्राथमिकता

बैठक के दौरान उन्होंने सड़क बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर देते हुए सभी बुनियादी सुविधाओं को समय पर सुनिश्चित करने संबंधी सख्त निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि पवित्र शहर को निर्बाध संपर्क प्रदान करना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री आनंदपुर साहिब जाने वाली सभी मुख्य सड़कों की स्थिति ऐसी हो कि भारत और विदेशों से आने वाली संगतों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित हो सके। बैंस ने कहा कि मजबूत सड़क बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सरकार मुख्य मार्गों और संगत के एकत्रित स्थलों पर स्ट्रीट लाइटें, पर्याप्त सफाई, पीने के पानी की सुविधा और आवश्यक संख्या में सार्वजनिक शौचालय सुनिश्चित कर रही है।

साइन बोर्ड, लाइटिंग पर विशेष ध्यान दें

बैंस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उपयुक्त साइन बोर्ड, लाइटिंग और पहुंच योग्य चिकित्सीय सुविधाओं वाले निर्धारित पार्किंग क्षेत्र स्थापित करने पर भी जोर दिया। संगतों के आध्यात्मिक अनुभव को और बेहतर एवं रमणीय बनाने के लिए स बैंस ने श्री गुरु तेग बहादर जी के जीवन और क्षेत्र के पवित्र धार्मिक स्थलों के इतिहास एवं महत्व को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रमुख स्थलों पर एलईडी स्क्रीन लगाने के निर्देश भी दिए।

बैंस ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, स्थानीय सरकारों, पर्यटन, पुलिस, स्वास्थ्य और बिजली समेत सभी विभागों को पूर्ण तालमेल के साथ काम करने और सभी प्रबंधों को पूर्व निर्धारित समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे समारोहों के दौरान सफाई, अनुशासन और श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार सुचारू प्रबंध सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी समारोह में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक यादगार, सुरक्षित और रमणीय-आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।