Business News Update : नेपाल में चलेंगे भारतीय मुद्रा के सभी नोट

अब 100 से अधिक मूल्य वाले 200-500 रुपये के भारतीय नोट भी चलेंगे

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एक बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल में उच्च मूल्य वाले नोटों के विनिमय को मंजूरी दी है। इससे अब नेपाल में 100 रुपए से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के चलन के लिए रास्ता साफ हो गया है। ज्ञात रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले से पहले अभी तक नेपाल में केवल 100 रुपए तक का भारतीय नोट स्वीकार्य था लेकिन अब 200 और 500 रुपए के नोट भी चलेंगे। हालांकि, यह व्यवस्था तुरंत लागू नहीं होगी।

नेपाल राष्ट्र बैंक को इसके लिए अलग से सर्कुलर (परिपत्र) जारी करना होगा। इसके बाद ही आम नागरिक और पर्यटक बड़े मूल्य के नोट लेनदेन में प्रयोग कर सकेंगे। भारत में वर्तमान में 100, 200 और 500 रुपये के नोट प्रचलन में हैं। 2016 में भारत में नोटबंदी के बाद नेपाल राष्ट्र बैंक ने बड़े मूल्य के नोटों का विनिमयन रोक दिया था। अब भारत ने नेपाल और भूटान में 25,000 रुपये तक भारतीय मुद्रा ले जाने और लाने की अनुमति दी है। पहले सिर्फ भारत से 25 हजार रुपये तक लाने की अनुमति थी। नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल के अनुसार, नई व्यवस्था से दोनों देशों के यात्रियों को राहत मिलेगी।

भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार

भारत की बाहरी सुरक्षा भी बेहद मजबूत है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 686 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। यह इतना पैसा है कि हम आराम से अगले 11 महीने का आयात बिल चुका सकते हैं। यह रुपए को स्थिरता देने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से रुपए में गिरावट आई है लेकिन फिर भी यह गिरावट विश्व की अन्य मुद्राओं की अपेक्षा में काफी कम है। मल्होत्रा ने कहा कि भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर मौजूद है और यह इसके आने वाले उज्जवल भविष्य की एक झलक है।

बाजार में बढ़ेगा नकदी का प्रवाह

त्योहारी सीजन और क्रेडिट की मांग को देखते हुए आरबीआई ने भरोसा दिलाया है कि वह बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त ‘टिकाऊ तरलता’ बनाए रखेगा। यानी बाजार में नकदी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी ताकि लोन बांटने और बिजनेस चलाने में कोई रुकावट न आए। कुल मिलाकर, आरबीआई की यह पॉलिसी न सिर्फ कर्जदारों के लिए राहत भरी है, बल्कि यह भी बताती है कि दुनिया में चल रही उथल-पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था एक ‘स्वीट स्पॉट’ में खड़ी है।

