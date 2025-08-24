एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री

प्रदर्शनी में दिल्ली विस का 100 वर्ष का इतिहास

Amit Shah To Inagurqte All India Speakers Conference, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली विधानसभा के पहले अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम दो दिन चलेगा और इसमें देश भर की राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों के साथ-साथ छह राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष व उप-सभापति भी शामिल होंगे।

विट्ठलभाई पटेल के सम्मान में जारी करेंगे एक स्मारक डाक टिकट

अमित शाह कार्यक्रम के दौरान निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे और दिल्ली विधानसभा के 100 वर्ष से अधिक लंबे इतिहास को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे, जो इंपीरियल विधान परिषद की सीट के रूप में कार्य करती थी। बाद में यह भारत की पहली संसद, केंद्रीय विधान सभा बनी।

लोकसभा अध्यक्ष के भाषण के साथ होगा सम्मेलन का समापन

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समापन भाषण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के सभापति और कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। अखिल भारतीय अध्यक्षों के सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र ने किया स्मारक प्रदर्शनी का निरीक्षण

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह ऐतिहासिक सम्मेलन न केवल वीर विट्ठलभाई पटेल की विरासत को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं को मज़बूत करने व शासन में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है। विजेंद्र गुप्ता ने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए स्मारक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया, जिसका गृह मंत्री उद्घाटन गृह मंत्री करने वाले हैं।

विट्ठलभाई से संबंधित दुर्लभ तस्वीरें और दस्तावेज़ प्रदर्शित करेंगे

विजेंद्र गुप्ता ने कहा, प्रदर्शनी के दौरान, हम विट्ठलभाई पटेल से संबंधित दुर्लभ अभिलेखीय अभिलेख, तस्वीरें और दस्तावेज़ प्रदर्शित करेंगे। साथ ही, सहकारी संघवाद और विविधता में एकता की भावना का प्रतीक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी होंगी। उन्होंने कहा, दो दिनों के विचार-विमर्श से पीठासीन अधिकारियों को अनुभव साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने और विधायिकाओं के कामकाज के लिए नए दृष्टिकोण तलाशने के लिए एक सार्थक मंच मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें : Delhi Assembly Session : ऑपरेशन सिंदूर से विपक्ष का क्या दिक्कत : विजेंद्र गुप्ता