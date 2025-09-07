Alice In Borderland Season 3: ओटीटी पर मौत का खेल, दिल थाम कर देखें ये सीरीज

By
Mohit Saini
-
0
69
Alice In Borderland Season 3: ओटीटी पर मौत का खेल, दिल थाम कर देखें ये सीरीज
Alice In Borderland Season 3: ओटीटी पर मौत का खेल

Alice In Borderland Season 3, आज समाज, नई दिल्ली: 2021 में, वैश्विक लॉकडाउन के दौरान, स्क्विड गेम दुनिया भर में सनसनी बन गया और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली ओटीटी सीरीज़ में से एक बनकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। जानलेवा खेलों की इसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली थीम ने दर्शकों को हैरान कर दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्क्विड गेम एक बेहतरीन सर्वाइवल थ्रिलर है, तो आपने शायद ऐलिस इन बॉर्डरलैंड नहीं देखा होगा।

सबसे डरावने सर्वाइवल थ्रिलर में से एक मानी जाने वाली, ऐलिस इन बॉर्डरलैंड के पहले ही दो सफल सीज़न रिलीज़ हो चुके हैं और यह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली ओटीटी सीरीज़ में शामिल हो गई है। अब, प्रशंसक इसके बहुप्रतीक्षित तीसरे सीज़न का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

ऐलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 3 कब रिलीज़ हो रहा है?

इंतज़ार लगभग खत्म! सीज़न 3 का ट्रेलर पिछले हफ़्ते ही रिलीज़ हुआ है और इसे अब तक 23 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। नया सीज़न 25 सितंबर, 2025 को विशेष रूप से नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है।

ऐलिस इन बॉर्डरलैंड की कहानी क्या है?

हारो असो की इसी नाम की हिट जापानी मंगा पर आधारित, ऐलिस इन बॉर्डरलैंड एक उच्च-स्तरीय विज्ञान-फाई थ्रिलर है। केंटो यामाज़ाकी और ताओ त्सुचिया अभिनीत, यह सीरीज़ टोक्यो के एक वीरान, समानांतर संस्करण में फँसे लोगों के एक समूह की कहानी है। जीवित रहने के लिए, उन्हें कई क्रूर और जानलेवा खेलों में प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

प्रत्येक घातक खेल ताश के पत्तों के एक सूट द्वारा दर्शाया जाता है, और जीतने पर खिलाड़ी अपने “वीज़ा” को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बार वीज़ा समाप्त होने के बाद, खिलाड़ियों को एक भयानक मौत का सामना करना पड़ता है – आकाश से शक्तिशाली लेज़रों द्वारा तुरंत मार दिया जाता है।

यह भी पढ़ें: Bigg Boss 19 Reactions: कंटेस्टेंट की एंट्री से भड़के फैंस, दर्शकों ने कर दिए टॉप 2 के नाम फाइनल