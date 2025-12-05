₹250 करोड़ के आलीशान बंगले में Alia Bhatt का गृह प्रवेश, बेटी राहा संग नई शुरुआत

Alia Bhatt: भले ही रणबीर कपूर सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और उन्होंने कभी भी ऑनलाइन अपनी मौजूदगी ऑफिशियल नहीं की है, लेकिन उनकी पत्नी आलिया भट्ट अक्सर फैंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ की कीमती झलकियां शेयर करती रहती हैं। हाल ही में, एक्ट्रेस ने सभी को अपनी जिंदगी के सबसे खास चैप्टर में से एक की दिल को छू लेने वाली झलक दिखाई।

पिछले महीने, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपने परिवार के साथ अपने शानदार नए घर में शिफ्ट हुए। यह मौका और भी यादगार बन गया क्योंकि उन्होंने लगभग उसी समय बेटी राहा कपूर का जन्मदिन भी मनाया। अब, इन सेलिब्रेशन के खूबसूरत पल आखिरकार सामने आ गए हैं, जो फैंस को इमोशनल कर रहे हैं।

नए घर में राहा का बर्थडे सेलिब्रेशन

आलिया ने इंस्टाग्राम पर 15-फोटो का एक कैरोसेल शेयर किया, जिसमें गृह प्रवेश सेरेमनी और राहा के बर्थडे सेलिब्रेशन के खास पल कैप्चर किए गए हैं। पहली तस्वीर में छोटी राहा की बर्थडे पार्टी दिखाई गई है, जहां आलिया और राहा प्यारे पिंक आउटफिट में ट्विनिंग कर रही हैं। अगली तस्वीर में आलिया और रणबीर एक साथ अपने नए घर में जाते हुए दिख रहे हैं। एक्ट्रेस पीच कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जबकि रणबीर सफेद कुर्ता-पायजामा में सिंपल लेकिन एलिगेंट लग रहे हैं।

इमोशंस और यादों से भरा घर

कपल ने यह पक्का किया कि उनका नया घर दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की यादों को भी समेटे हुए हो। एक तस्वीर में, उनकी तस्वीर घर के अंदर सम्मान के साथ रखी हुई देखी जा सकती है। एक और इमोशनल पल में आलिया अपनी सास नीतू कपूर को गले लगाती हुई दिख रही हैं, जो उनके बीच के मजबूत रिश्ते को दिखाता है।

रणबीर कपूर की एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर भी है जिसमें वह अपने पिता की तस्वीर के सामने झुककर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक और फ्रेम में, छोटी राहा अपने छोटे हाथों में अक्षत लिए गृह प्रवेश पूजा के दौरान बैठी हुई दिख रही है, जबकि एक तस्वीर में वह रणबीर की बाहों में प्यार से आराम कर रही है।

फैंस ने प्यार बरसाया

तस्वीरें शेयर करते हुए, आलिया ने पोस्ट को कैप्शन दिया, “नवंबर 2025, तुम डेढ़ महीने के थे।” कुछ ही मिनटों में, ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, और फ़ैन्स ने कमेंट सेक्शन में प्यार, आशीर्वाद और दिल वाले इमोजी की बाढ़ ला दी।

कपूर-भट्ट परिवार की ये झलकियाँ लग्ज़री, परंपरा, भावनाओं और फ़ैमिली वैल्यूज़ का एकदम सही मेल हैं, जिससे यह गृह प्रवेश फ़ैन्स और चाहने वालों के लिए सचमुच एक यादगार पल बन गया है।