पाकिस्तान जाने पर Alia Bhatt का बड़ा बयान, सुनकर रह जाएंगे दंग

Alia Bhatt: आलिया भट्ट इस साल रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दूसरी बार शामिल हुईं, जहां उन्होंने अपनी बेटी राहा, अपनी बदलती सोच के बारे में बात की, और पाकिस्तान जाने के बारे में एक फैन के सवाल का जवाब भी दिया। एक्ट्रेस ने बताया कि इस साल का उनका दौरा खास तौर पर क्यों मायने रखता है।

“मम्मा, आप कहां जा रही हैं?” — राहा के प्यारे सवाल

आलिया ने बताया कि यह ट्रिप अलग थी क्योंकि उनकी बेटी राहा अब इतनी बड़ी हो गई है कि पूछ सकती है,

“मम्मा, आप कहां जा रही हैं? आप कब वापस आएंगी?”

उन्होंने आगे कहा कि राहा ने अब पैपराज़ी के साथ अपना “इक्वेशन” बना लिया है और उन्हें पहचान भी लेती है।

आलिया के मुताबिक, अब असली होना उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है — पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से — क्योंकि ऑडियंस सिर्फ़ असली चीज़ों से ही जुड़ती है।

क्या आलिया भट्ट पाकिस्तान जाएंगी? यहां जानें उन्होंने क्या कहा

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते समय प्रेशर महसूस होता है, तो आलिया ने जवाब दिया: “प्रेशर नहीं, बल्कि गर्व।”

फिर एक पाकिस्तानी फैन ने पूछा कि क्या वह कभी पाकिस्तान जाएंगी। मुस्कुराते हुए आलिया ने जवाब दिया: “काम मुझे जहां भी ले जाएगा, मैं वहां जाऊंगी।”

नेपोटिज्म के टॉपिक पर उन्होंने कहा: “अगर ऑडियंस को लगता है कि कोई सच में कुछ खास कर रहा है, तो सब कुछ माफ हो जाता है।”

20 साल की आलिया कैसे अलग थीं

आलिया ने अपने बचपन को याद किया और याद किया कि कैसे 20 साल की उम्र में वह सब कुछ करना चाहती थीं — हर इवेंट में जाना, हर मौका लेना और एक ही समय में हर जगह रहना। कान्स या मेट गाला जैसे ग्लोबल इवेंट्स की तैयारी के बारे में बात करते हुए,

आलिया ने मजाक में कहा: “इतनी चमक-दमक के बाद, आप मुझे अपने होटल के कमरे में पजामे में पिज्जा खाते हुए पाएंगे।” उन्होंने माना कि समय के साथ, सफलता और असफलता ने उन्हें शांत और ज्यादा सोचने वाला बना दिया है। फिर भी, वह आज भी अपने 18 साल के निडर रूप को संजोए हुए है:

“मुझे तब ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने हर चीज़ को अपना सब कुछ दिया। मैं आज भी अपने उस बहादुर हिस्से को ज़िंदा रखना चाहती हूँ।”