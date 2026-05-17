Bollywood Fan Following: आलिया भट्ट या फिर श्रद्धा कपूर, सोशल मीडिया पर किसी फैन फॉलोइंग ज्यादा है?

दोनों ने अपनी इंप्रेसिव एक्टिंग से जीता फैंस का दिल

Bollywood Fan Following, (आज समाज), मुंबई: फिल्म इंडस्ट्री में आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर की एंट्री लगभग आसपास ही हुई थी। दोनों ने ही अपनी इंप्रेसिव एक्टिंग से फैंस का दिल जीता और दुनियाभर में पॉपुलैरिटी हासिल की। दोनों ही एक्ट्रेस का करियर भी सफल रहा है और उनके हिस्से में हिट फिल्में भी आई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर दोनों में से किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है।

इंस्टाग्राम पर आलिया भट्ट के 85.5 मिलियन फॉलोअर्स

आलिया भट्ट की बात करें तो एक्ट्रेस की फिल्मों को तो फैंस पसंद करते ही हैं साथ ही उन्हें रियल लाइफ में भी अब पहले से काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अब वो दौर चला गया जब आलिया ट्रोल्स के निशाने पर होती थीं। अब फैंस एक्ट्रेस की भी तारीफ करते हैं और उनकी एक्टिंग को भी पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम पर आलिया भट्ट के 85.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वे सलमान-शाहरुख से भी आगे हैं।

श्रद्धा कपूर के 93 मिलियन फॉलोअर्स

वहीं एक्ट्रेस-सिंगर श्रद्धा कपूर की बात करें तो वे भी फिल्म इंडस्ट्री की चहेती एक्ट्रेस में से एक हैं और फिल्मों में उनके अभिनय की भी खूब प्रशंसा होती है। उनकी फिल्म स्त्री 2 ने तो 800 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर के दिखाया था। अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो इंस्टाग्राम पर उनके 93 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो आलिया की फैन फॉलोइंग के मुकाबले 7.5 मिलियन ज्यादा हैं।

एथा नाम की फिल्म में नजर आएगी श्रद्धा

करियर की ओर रुख करें तो फिलहाल साल 2025 में आलिया भट्ट की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ 2024 में उनकी फिल्म जिगरा रिलीज की गई थी। इस फिल्म में उनका लीड रोल था। फिल्म फ्लॉप रही थी। अब वे अल्फा और लव एंड वार जैसी फिल्मों का हिस्सा हैं।

वहीं श्रद्धा कपूर की बात करें तो एक्ट्रेस की भी साल 2025 में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वहीं 2024 में उनकी फिल्म स्त्री 2 रिलीज हुई थी। ये फिल्म 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन करने में सफल रही थी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अब श्रद्धा कपूर एथा नाम की फिल्म का हिस्सा हैं जिसके साल 2026 में रिलीज होने की संभावना है।

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