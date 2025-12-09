Kirill Kuznetsov: रूसी एक्टर किरील कुजनियतसोव की फेवरेट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट

कहा- रणबीर कपूर से लगता है डर

Kirill Kuznetsov, (आज समाज), नई दिल्ली: रूसी अभिनेता किरिल कुजनियतसोव की फेवरेट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। यह खुलासा उन्होंने रशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 के दौरान पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए किया। दरअसल रशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक किया गया। गत शनिवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित पीवीआर प्लाजा में रूसी अभिनेता किरिल कुजनियतसोव अपनी फिल्म अगस्त की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे थे।

मीडिया से बातचीत के दौरान जब किरिल कुजनियतसोव से पूछा गया कि उन्हें भारतीय फिल्में कैसी लगती हैं और उनकी पसंदीदा भारतीय एक्ट्रेस कौन है। तो उन्होंने जवाब में आलिया भट्ट का नाम लिया। उन्होंने कहा, आलिया उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, क्योंकि उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी में उनकी एक्टिंग काफी शानदार लगी थी।

आलिया बहुत कमाल की एक्ट्रेस

आलिया बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। कहा कि आलिया भट्ट के साथ काम करना उनके लिए एक सपना जैसा होगा। हालांकि, एक्टर ने आगे मजाक में कहा कि वह आलिया के साथ काम करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें रणबीर कपूर से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि एनिमल जैसी फिल्मों में रणबीर बहुत तीव्र और डराने वाले लगते हैं।

कुजनियतसोव ने कहा कि भारतीय और रूसी कलाकार अब पहले से ज्यादा साथ काम कर रहे हैं। रूसी फिल्म फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम दोनों देशों को करीब लाते हैं और नए प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करने के मौके बढ़ाते हैं।

फेस्टिवल के दौरान ये हुआ समझौता

वहीं, दूसरी ओर रूसी फिल्म फेस्टिवल 2025 के उद्घाटन समारोह में भारत और रूस के बीच मीडिया सहयोग को नई दिशा देने वाला एक बड़ा कदम उठाया गया। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और रूस की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी गैजप्रॉम-मीडिया होल्डिंग जेएससी के सीईओ अलेक्जेंडर झारोव ने एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस दौरान गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस साझेदारी से भारत और रूस के बीच कई नए अवसर खुलेंगे। इसमें दोनों देशों के बीच फिल्म और टीवी शो का आदान-प्रदान, साझा प्रोडक्शन, प्रतिभाओं का विकास, प्रसारण में सहयोग और लंबे समय तक रचनात्मक काम करने के रास्ते शामिल हैं।