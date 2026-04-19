Ali Asgar: अली असगर ने बताई कपिल शर्मा के शो में दादी का रोल छोड़ने की वजह

कहा- किरदार में फंसा हुआ महसूस होने लगा था

Ali Asgar, (आज समाज), मुंबई: कॉमेडियन अली असगर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में अपने किरदार दादी की वजह से घर-घर में मशहूर हो गए थे। हालांकि, ये किरदार उन्हें ज्यादा समय तक रास नहीं आया। अली असगर का दादी का किरदार आॅडियंस को बहुत पसंद आया था। लेकिन उन्होंने अचानक इस शो को टाटा-बाय कह दिया था।

हाल ही में एक्टर ने अचानक शो को छोड़ने पर बात की। अली असगर बताया कि उन्हें इस किरदार में फंसा हुआ महसूस होने लगा था और उन्होंने इसे दाल-चावल जैसा बताया। अली ने माना कि उस समय उन्होंने ये किरदार निभाना इसलिए जारी रखा था, क्योंकि उनके पास कोई और मौका नहीं था।

दादी के किरदार को छोड़ने पर छलका दर्द

एक हालिया बातचीत में अली असगर का कपिल शर्मा का शो और अपने मशहूर दादी के किरदार को छोड़ने पर दर्द छलका है। अली असगर ने बताया कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में अपने दादी वाले किरदार की वजह से उनके बेटे को काफी बुली किया गया और उन्होंने इसे अपने परिवार के लिए एक मुश्किल दौर बताया। एक्टर ने खुलासा किया कि उन्हें लगा कि वो एक ही तरह के किरदारों में बंधकर रह गए हैं, और आखिरकार वो इन किरदारों से हटकर अलग-अलग तरह के किरदार निभाना चाहते थे।

बच्चों पर भारी पड़ गया किरदार

मनीष पॉल के साथ एक पॉडकास्ट में अली असगर ने याद किया कि कैसे उनके बेटे को उनकी आॅन-स्क्रीन पर्सनैलिटी की वजह से परेशान किया गया था। मनीष ने कहा, आपका ये दादी वाला किरदार कहीं न कहीं बच्चों पर भारी पड़ गया, अली असगर ने कहा, दीवार में छोटे बच्चन साहब के हाथ में लिखा था मेरा बाप चोर है, मेरे बेटे के हाथ में न लिखा हो मेरा बाप औरत है।

औरतों वाले किरदार मिलते थे

अली असगर ने आगे बताया कि उस समय उनके बच्चे, बेटा नुयान और बेटी अदा असगर काफी छोटे थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये स्थिति हमेशा तक नहीं चल सकती। उन्होंने कहा, सुनने वालों को लगेगा कि ये पागल है, इसने ये सब क्यों छोड़ दिया? मुझे लगातार महिलाओं वाले रोल ही दिए जाते थे। वहां पर मेरी एक खास इमेज बन गई थी। और तो और राइटरों के लिए भी ये काम बहुत आसान हो गया था। लेकिन मुझे सिर्फ ये नहीं करना है, मुझे कुछ और भी करना है। मैं रोज दाल चावल नहीं खाऊंगा, मुझे पूरी भाजी भी खानी है।

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