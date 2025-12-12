Delhi Breaking News : खालिस्तानी आतंकी की धमकी के बाद राजधानी में अलर्ट

एसएफजे के आंतकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी करके 13, 14 दिसंबर को राजधानी सहित पूरे देश में बम धमाके करने की दी धमकी

Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर से आतंकी साया मंडराने लगा है। इसी के चलते सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई और पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। ज्ञात रहे कि बीती 10 नवंबर को भी राजधानी दिल्ली में सुसाइड बम धमाका किया गया था। यह धमाका लाल किले के नजदीक हुआ था और इसमें हमलावर सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के अन्य आरोपी अभी जेल में बंद है और सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं।

हर साल हमले की धमकी देता है पन्नू

खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी फिर वीडियो जारी कर धमकी दी है। दिल्ली पुलिस की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर साल पन्नू वीडियो जारी कर संसद हमले की बरसी 13 दिसंबर को हमला करने की धमकी देता है। इस बार भी उसने वीडियो जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि एसएफजे के आतंकी राजधानी में कहीं भी देशविरोधी नारे लिख सकते हैं। देश विरोधी स्लोगन और पोस्टर भी लगा सकते हैं। पन्नू ने कुछ समय पहले एक विवादित नक्शा जारी किया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को शामिल किया गया।

14 से शुरू हो रहा यहूदियों का शीतकालीन उत्सव

राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे देश में 13 और 14 दिसंबर को आतंकी हमले के सीरियस इनपुट मिलने के बाद देश का खुफिया विभाग और सुरक्षा एजेंसियां और सर्तक हो गई हैं। 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी है जबकि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में यहूदियों का आठ दिवसीय शीतकालीन उत्सव हनुक्का मनाया जाता है।

पंजाब में हमलों की भी अक्सर धमकी देता है पन्नू

ज्ञात रहे कि पन्नू विदेश में छिपकर भारत की शांति व्यवस्था भंग करने की अक्सर धमकी देता रहता है। इसका मकसद पंजाब के युवाओं को गुमराह करके उनसे देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना होता है। जिसके चलते वह अक्सर सुर्खियों में रहता है। वह अक्सर पंजाब में बम धमाकों की धमकी देता है लेकिन उसका यह प्रयास खुद को हाईलाइट करने के लिए होता है।