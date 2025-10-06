Alakh Pandey Net Worth: शाहरुख खान भी रह गए पीछे! ‘फिजिक्स वाला’ अलख पांडे बने नए अमीरी के किंग, नेटवर्थ जानकर हो जाएंगे हैरान

Alakh Pandey Net Worth: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (SRK) ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से अपना साम्राज्य खड़ा किया है और दुनिया के सबसे अमीर और सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। हाल ही में, शाहरुख ने साल के अरबपतियों की सूची में शामिल होकर सुर्खियाँ बटोरीं – जो उनके प्रशंसकों के लिए गर्व की बात है। लेकिन अब, एक आश्चर्यजनक मोड़ ने सभी को चौंका दिया है!

फ़िज़िक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे ने आधिकारिक तौर पर कुल संपत्ति के मामले में शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, आपने सही पढ़ा – शिक्षक से उद्यमी बने यह शख्स अब बॉलीवुड के किंग खान से भी ज़्यादा अमीर हैं!

अलख पांडे की कुल संपत्ति में ज़बरदस्त वृद्धि

हुरुन इंडिया की नवीनतम रिच लिस्ट के अनुसार, अलख पांडे की कुल संपत्ति में 223% की भारी वृद्धि हुई है, जो ₹14,510 करोड़ तक पहुँच गई है। इसकी तुलना में, शाहरुख खान की कुल संपत्ति वर्तमान में लगभग ₹12,490 करोड़ है – जो पांडे को वैश्विक सुपरस्टार से भी अधिक अमीर बनाती है।

फिजिक्स वाला की वित्तीय स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2025 के लिए कंपनी का शुद्ध घाटा पिछले वर्ष के ₹1,131 करोड़ से घटकर ₹243 करोड़ रह गया। इस बीच, कंपनी का राजस्व ₹1,940 करोड़ से बढ़कर ₹2,886 करोड़ हो गया। स्पष्ट रूप से, शिक्षा जगत की यह दिग्गज कंपनी जीत की राह पर है!

शाहरुख खान के लिए आगे क्या

पेशेवर मोर्चे पर, शाहरुख खान अपनी आगामी फिल्म “किंग” की तैयारी कर रहे हैं, जिसने पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है। इस फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान भी होंगी, जो पहली बार पिता-पुत्री की जोड़ी को एक साथ पर्दे पर पेश करेगी। शाहरुख आखिरी बार “डंकी” (2023) में नज़र आए थे,

जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। अलख पांडे के अरबपतियों की सूची में ऊपर चढ़ने और शाहरुख खान की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म की तैयारी के साथ, प्रशंसकों को प्रतिभा, प्रसिद्धि और धन का एक दिलचस्प टकराव देखने को मिल रहा है!