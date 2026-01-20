Al Pacino News: अल पचीनो 53 साल छोटी नूर अल्फल्लाह संग आए नजर, रिश्ते पर उठे सवाल

Mohit Saini
Al Pacino News: हॉलीवुड के दिग्गज अल पचीनो (85) एक बार फिर सुर्खियों में हैं, जब उन्हें लॉस एंजिल्स में अपनी 53 साल छोटी एक्स-गर्लफ्रेंड, नूर अल्फल्लाह (32) के साथ देखा गया। इस मुलाकात ने उनके रिश्ते की मौजूदा स्थिति के बारे में नई अटकलों को जन्म दिया है, जो लगभग दो साल पहले खत्म हो गया था।

यह उत्सुकता स्वाभाविक है — नूर अल्फल्लाह पचीनो के सबसे छोटे बेटे रोमन की मां भी हैं, जिसका जन्म 2023 में हुआ था। हालांकि बाद में यह जोड़ा अलग हो गया था, लेकिन उनकी हालिया सार्वजनिक उपस्थिति ने सुलह की संभावना की अफवाहों को फिर से हवा दे दी है।

दो साल बाद एक साथ दिखे

पेज सिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस पूर्व जोड़े को पिछले शुक्रवार शाम वेस्ट हॉलीवुड में प्राइवेट, सिर्फ सदस्यों वाले क्लब “सैन विसेंट बंगलोज” के बाहर देखा गया था। यह ब्रेकअप के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति है।

अलग होने के बाद, पचीनो और नूर दोनों ने अपने रिश्ते को दोस्ताना बताया था, और इस बात पर ज़ोर दिया था कि वे अपने बेटे रोमन की को-पेरेंटिंग के लिए प्रतिबद्ध हैं।

किसी भी तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं

व्यापक अटकलों के बावजूद, न तो अल पचीनो और न ही नूर अल्फल्लाह ने अपनी मुलाकात की प्रकृति पर कोई टिप्पणी की है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जब उनकी संबंधित टीमों से स्पष्टीकरण के लिए संपर्क किया गया, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया।

गंभीर हाव-भाव, कैमरे में कोई बातचीत कैद नहीं हुई

आउटिंग की रात, नूर को एक काली ड्रेस के साथ एक डार्क ओवरकोट पहने देखा गया, जबकि द गॉडफादर और सेंट ऑफ ए वुमन अभिनेता ने एक डार्क ट्रेंच कोट, काली पैंट और स्नीकर्स पहने थे।

 

जब दोनों क्लब से एक साथ बाहर निकले, तो पैपराज़ी ने उनके गंभीर हाव-भाव देखे। हालांकि वे अगल-बगल चल रहे थे, लेकिन कैमरों में उन्हें कोई बातचीत करते हुए कैद नहीं किया गया।

नूर ने एक बार पचीनो को “सबसे कूल आदमी” कहा था

यह डिनर नूर के TMZ फोटोग्राफरों के साथ बातचीत के दौरान पचीनो के बारे में सवालों का जवाब देने के महीनों बाद हुआ है। हालांकि उन्होंने सुलह की पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि वे “हर दिन संपर्क में” थे और पचीनो को “सबसे कूल आदमी” बताया।

एक अंगूठी से शादी की अफवाहें उड़ीं

पिछले साल के अंत में, पचीनो को अपने बाएं हाथ में एक अंगूठी पहने देखा गया था, जिससे संभावित शादी के बारे में अटकलें लगने लगी थीं। हालांकि, उनकी टीम ने बाद में स्पष्ट किया कि अभिनेता शादीशुदा नहीं हैं। एक रिश्ता जिसने सुर्खियां बटोरीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल पचीनो और नूर अल्फल्लाह ने 2020 में डेटिंग शुरू की थी, और उम्र के बड़े अंतर की वजह से उनका रिश्ता जल्द ही चर्चा का विषय बन गया। उनके बेटे रोमन का जन्म जून 2023 में हुआ था।
अक्टूबर 2024 तक, नूर का नाम कुछ समय के लिए कॉमेडियन बिल माहेर से जोड़ा गया, जिससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि पचीनो के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया था।

अल पचीनो की पर्सनल लाइफ एक नज़र में

अल पचीनो के अलग-अलग रिश्तों से चार बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनकी सबसे बड़ी बेटी, जूली मैरी, का जन्म 1989 में एक्टिंग कोच जेन टैरेंट से हुआ था। जुड़वां बच्चे एंटोन जेम्स और ओलिविया रोज़ का जन्म 2001 में एक्ट्रेस बेवर्ली डी’एंजेलो से हुआ था, जिनके साथ पचीनो ने 1997 से 2003 तक डेट किया था। उनके सबसे छोटे बेटे, रोमन का जन्म 2023 में नूर अल्फल्लाह से हुआ था।

पचीनो का नाम पहले भी डायने कीटन, जिल क्लेबर्ग, ट्यूसडे वेल्ड, मार्था केलर, वेरूस्का वॉन लेहंडॉर्फ, कैथलीन क्विनलान, लिंडाल हॉब्स और पेनेलोप एन मिलर के साथ जोड़ा जा चुका है।

आगे क्या?

हालांकि उनके हालिया डिनर ने फिर से साथ आने की अफवाहों को हवा दी है, लेकिन सच्चाई अभी भी साफ नहीं है। चाहे यह सिर्फ़ को-पेरेंटिंग के लिए एक मुलाकात थी या एक नए रिश्ते की शुरुआत, फैंस और मीडिया दोनों ही इस पर करीब से नज़र रख रहे हैं।