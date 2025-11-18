Delhi Blast Breaking, (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली धमाके की जांच प्रक्रिया के बीच ईडी ने मंगलवार को अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कई ईडी द्वारा जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में PMLA की धारा 19 के तहत हुई है। बता दें कि यह कार्रवाई हाल ही में अल फलाह से जुड़े परिसरों पर हुई सर्च कार्रवाई के दौरान मिले सबूतों और विस्तृत जांचों के आधार पर की गई है।

मान्यता प्राप्त होने का फर्जी दावा

उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अल फलाह ग्रुप के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थी, उन्हीं को आधार मानते हुए यदि की कार्रवाई हुई है। इन एफआईआर में आरोप है कि फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी ने एनएएसी से मान्यता प्राप्त होने का फर्जी दावा किया, जिससे छात्रों, अभिभावकों और अन्य स्टेकहोल्डर्स को भ्रमित कर गलत तरीके से लाभ कमाया गया। साथ ही एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय ने यूजीसी एक्ट, 1956 की सेक्शन 12(ब) के तहत मान्यता प्राप्त होने का झूठा दावा फैलाया है।

अभिभावकों को धोखा देकर गलत फायदा उठाया

आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने ऐसा इसलिए किया ताकि छात्रों और अभिभावकों को धोखा देकर गलत फायदा उठाया जा सके। वहीं दूसरी ओर यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी केवल सेक्शन 2(एफ) के अंतर्गत एक राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में शामिल है। विश्वविद्यालय ने कभी सेक्शन 12(ब) के लिए आवेदन ही नहीं किया और ना ही वह इस प्रावधान के तहत किसी प्रकार की ग्रांट्स पाने के योग्य है।

ED ने मंगलवार को दिल्ली में 19 जगहों पर छापेमारी की

गौरतलब है कि दिल्ली धमाके में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद सामने आया था कि हमलावर समेत कुछ अन्य संदिग्धों का जुड़ाव अल फलाह यूनिवर्सिटी से रहा है। शुरुआती जांच में पाया गया था कि हमलावर डॉ. उमर समेत कुछ संदिग्ध अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे। हालांकि धमाके के बाद अल फलाह ने संदिग्धों से पल्ला झाड़ते हुए नोट जारी किया था, लेकिन जाँच में अब अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार परत दर परत नई -नई जानकारियां सामने आ रही हैं। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद ED ने मंगलवार को दिल्ली में 19 जगहों पर छापेमारी की।

