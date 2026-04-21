Akshay Kumar Son Aarav: अक्षय के बेटे का बड़ा फैसला, ₹4500 में गांव में सीख रहे ये काम

Akshay Kumar Son Aarav: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार भले ही भारत के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हों, लेकिन उनके बेटे आरव कुमार बिल्कुल अलग रास्ता बना रहे हैं—जो सादगी, कड़ी मेहनत और खुद को जानने पर आधारित है।

खुशी के बजाय जुनून को चुनना

हाल ही में एक पॉडकास्ट बातचीत में, अक्षय कुमार ने बताया कि आरव को फिल्मों या एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय, उनका झुकाव फैशन इंडस्ट्री की ओर है और उन्होंने शुरू से अपनी पहचान बनाने का पक्का इरादा किया है।

अपने पिता की शोहरत या दौलत पर भरोसा करने के बजाय, आरव ने छोटी शुरुआत करने का फैसला किया है—बहुत छोटी। वह अभी एक गांव में काम कर रहे हैं, सिर्फ ₹4,500 कमा रहे हैं, और फैशन, फैब्रिक और पारंपरिक प्रिंट्स की बारीकियां सीख रहे हैं।

ज़मीन से सीखना

अक्षय ने बताया कि उनका बेटा ज़मीनी स्तर की कारीगरी को समझने के लिए गांव के इलाकों में घूम रहा है। टेक्सटाइल से लेकर डिज़ाइन इंस्पिरेशन तक, आरव असल दुनिया की सीख में खुद को डुबो रहा है—कुछ ऐसा जो अनुशासन और मकसद की साफ़ समझ दिखाता है।

एक्टर ने यह भी बताया कि वह आरव में खुद को बहुत कुछ देखता है, खासकर जब बात फिटनेस, फोकस और ज़मीन से जुड़ी लाइफस्टाइल की हो।

एक पिता का नज़रिया

हालांकि अक्षय ज़्यादा लेक्चर देने से बचते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को एक ज़रूरी सलाह दी है—विनम्र रहो और कभी किसी को नुकसान मत पहुँचाओ। वह आरव के बॉलीवुड से दूर रहने और अपने सपनों को पूरा करने के फैसले का पूरा सपोर्ट करते हैं।

अक्षय कुमार की ज़बरदस्त नेट वर्थ

लगभग ₹2,500–₹2,700 करोड़ की अनुमानित नेट वर्थ होने के बावजूद, अक्षय कुमार ने यह पक्का किया है कि उनके बच्चे लग्ज़री के बजाय मेहनत और आज़ादी की कीमत समझें।

वर्क फ्रंट पर

अक्षय कुमार पिछली बार जॉली LLB 3 में दिखे थे और अभी वे तब्बू, वामिका गब्बी, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे स्टार्स के साथ भूत बांग्ला से धूम मचा रहे हैं। फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है।