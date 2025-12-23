Akshay Kumar Sister Alka Bhatia: अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया? इन फिल्मों को कर चुकी हैं प्रोड्यूस

इक्कीस नाम की फिल्म में नजर आएंगी अलका भाटिया की बेटी

Akshay Kumar Sister Alka Bhatia, (आज समाज), मुंबई: अक्षय कुमार ने अपनी अदाकारी से दुनियाभर में खूब नाम कमाया है। लोग उन्हें खिलाड़ी कुमार के नाम से जानते हैं। कॉमेडी हो, एक्शन हो या फिर रोमांटिक, हर जॉनर की फिल्मों के जरिए उन्होंने लोगों का दिल जीता है। अक्षय को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप उनकी बहन अलका भाटिया को जानते हैं। वो भी फिल्मों में ही काम करती हैं। जहां एक तरफ अक्षय का काम पर्दे के सामने आकर लोगों का मनोरंजन करना है तो वहीं दूसरी तरफ अलका बतौर फिल्म प्रोड्यूसर काम करती हैं।

फिल्मों में डेब्यू कर रही हैं अलका की बेटी सिमर

अलका भाटिया का जन्म साल 1970 में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरूआती पढ़ाई दिल्ली से ही पूरी की। उसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और वहां से अपने कॉलेज की पढ़ाई की। अलका अक्षय की इकलौती बहन हैं। साल 1997 में उन्होंने वैभव कपूर से शादी की थी। साल 1998 में दोनों को एक बेटी हुई, जिनका नाम उन्होंने सिमर रखा। अब सिमर भी फिल्मों में डेब्यू कर रही हैं।

इन फिल्मों को किया प्रोड्यूस

कुछ ही सालों में अलका और वैभव के रिश्ते में दिक्कतें शुरू हो गईं और फिर दोनों का तलाक हो गया है। अलका ने अकेले ही सिमर की परवरिश की। साल 2012 में अलका ने बिजनेसमैन सुरेंद्र हीरानंदानी से शादी कर ली, जो हीरानंदानी ग्रुप को के एमडी हैं। अलका के करियर की बात करें तो उन्होंने फगली, हॉलिडे, एयरलिफ्ट, रुस्तम, केसरी और रक्षा बंधन जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है।

1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी इक्कीस

बहरहाल, अलका की तरह सिमर ने भी अब फिल्मों में एंट्री कर ली है। वो अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ इक्कीस नाम की फिल्म में नजर आने वाली हैं। श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दिग्गज दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र भी नजर आने वाले हैं। ये उनकी आखिरी फिल्म है। इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।