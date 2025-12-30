Akshay Kumar की भांजी Simar Bhatia का Bollywood Debut तय! जानें कितनी हैं पढ़ी-लिखी?

Simar Bhatia Bollywood Debut: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया इन दिनों सुर्खियों में हैं क्योंकि वह अपने ग्रैंड बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही हैं। फिल्मों में कदम रखने से पहले ही, सिमर ने अपनी एलिगेंस, चार्म और शानदार प्रेजेंस से सबका ध्यान खींचा है।

जैसे ही वह आने वाली फिल्म ‘इक्कीस’ से इंडस्ट्री में एंट्री करने की तैयारी कर रही हैं, फैंस उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं – खासकर उनकी पढ़ाई और बैकग्राउंड। तो आइए, करीब से जानते हैं!

सिमर भाटिया कौन हैं?

सिमर भाटिया अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया की बेटी हैं। अलका की पहले वैभव कपूर से शादी हुई थी, जिनसे उनकी बेटी सिमर हैं। उनके अलग होने के बाद, अलका ने जाने-माने रियल एस्टेट टाइकून सुरेंद्र हीरानंदानी से शादी कर ली।

बहुत पढ़ी-लिखी और वेल-ग्रूम्ड स्टार किड

सिमर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हैं – वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी स्कूलिंग इन स्कूलों से की है:

जमनाबाई नरसी स्कूल, मुंबई

ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल, मुंबई

हायर एजुकेशन के लिए, वह विदेश चली गईं और कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आगे की पढ़ाई की:

IMG एकेडमी, फ्लोरिडा

ऑक्सिडेंटल कॉलेज, लॉस एंजिल्स

जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, USA

उनकी इंटरनेशनल एजुकेशन और अनुभव ने उनकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस को बहुत प्रभावित किया है।

‘इक्कीस’ से बॉलीवुड डेब्यू

सिमर श्रीराम राघवन की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘इक्कीस’ से बॉलीवुड में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा भी लीड रोल में हैं। एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए, लेजेंडरी धर्मेंद्र भी इस फिल्म में अगस्त्य के पिता का रोल निभाते नजर आएंगे। फिल्म में जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और दीपक डोबरियाल जैसे दमदार स्टार कास्ट भी हैं।

‘इक्कीस’ किस बारे में है?

‘इक्कीस’ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की प्रेरणादायक सच्ची कहानी पर आधारित है, जो भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सिर्फ 21 साल की उम्र में अपनी जान कुर्बान कर दी थी,

जिसमें उन्होंने अकल्पनीय साहस और देशभक्ति दिखाई थी। यह फिल्म ज़बरदस्त इमोशन, देशभक्ति और एक दमदार कहानी का वादा करती है – जिससे यह सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है।

रिलीज़ की तारीख

‘इक्कीस’ 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, जो नए साल की एक दमदार और देशभक्ति वाली शुरुआत होगी।