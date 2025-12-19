Akshay Kumar की टीवी पर शानदार वापसी! करेंगे सबसे हटके रियलिटी गेम शो होस्ट

Mohit Saini
Akshay Kumar: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार कथित तौर पर टेलीविज़न पर एक शानदार वापसी करने के लिए तैयार हैं, और फैंस इससे ज़्यादा उत्साहित नहीं हो सकते। भले ही बड़े पर्दे के आइकॉन अक्सर डेली सोप में कदम न रखते हों, लेकिन वे रियलिटी टीवी पर राज करने से कभी नहीं हिचकिचाते — जैसे सलमान खान बिग बॉस और अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही अक्षय कुमार भी अपना टीवी चार्म वापस पाने के लिए तैयार हैं।

दुनिया भर में लोकप्रिय शो

इंडस्ट्री की चर्चा के अनुसार, अक्षय को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के लिए एक बिल्कुल नए रियलिटी गेम शो को होस्ट करने के लिए अप्रोच किया गया है — यह मशहूर अमेरिकी शो व्हील ऑफ़ फ़ॉर्च्यून का भारतीय रूपांतर है। सबसे पहले 1975 में US में लॉन्च हुआ, दुनिया भर में लोकप्रिय इस शो को कई देशों में रूपांतरित किया गया है। इस फ़ॉर्मेट में कंटेस्टेंट एक बड़ा पहिया घुमाते हैं और रोमांचक इनाम जीतने के लिए पहेलियाँ सुलझाते हैं, जो इसे किस्मत, स्ट्रैटेजी और मनोरंजन का एक रोमांचक मिश्रण बनाता है।

KBC की ज़बरदस्त सफलता के बाद, कथित तौर पर सोनी ने इस शो को भारत में शानदार तरीके से लाने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। इंडियन वर्शन में न सिर्फ़ आम कंटेस्टेंट होंगे, बल्कि अलग-अलग फील्ड की पॉपुलर हस्तियां भी होंगी। KBC, जो एक क्विज़-बेस्ड फ़ॉर्मेट है, उससे अलग यह शो ज़्यादा लक, सस्पेंस और रोमांचक ट्विस्ट के बारे में होगा।

बड़े लेवल पर लॉन्च करने की प्लानिंग

अगर रिपोर्ट्स की मानें, तो शो अगले साल जनवरी के बीच तक फ्लोर पर आने की उम्मीद है। मेकर्स इसे बड़े लेवल पर लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ा प्राइज़ पूल होगा और ऐसा फ़ॉर्मेट होगा जो मेट्रो ऑडियंस और छोटे शहर के दर्शकों, दोनों को पसंद आएगा।

इन शो को कर चुके होस्ट

इससे पहले, अक्षय कुमार ने सेवन डेडली आर्ट्स विद अक्षय कुमार, फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी, मास्टरशेफ इंडिया और डेयर 2 डांस जैसे शो को सक्सेसफुली होस्ट किया है।

उनकी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, चार्म और एनर्जी के साथ, एक बार फिर उम्मीदें आसमान छू रही हैं। फ़ैन्स अब बेसब्री से ऑफ़िशियल कन्फ़र्मेशन और अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं।