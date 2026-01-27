Welcome To The Jungle: 26 जून को रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल

फेमस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर अहमद खान ने किया है फिल्म का निर्देशन

Welcome To The Jungle, (आज समाज), नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। अब साल 2026 में भी वो कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इस साल एक्टर हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बंगला और मल्टीस्टारर कॉमेडी वेलकम टू द जंगल जैसी बड़ी फिल्मों में देखाई देंगे। अक्षय कुमार अपनी फिल्मों से जुड़ी अपडेट फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं।

शूटिंग हो चुकी पूरी

कुछ समय पहले उन्होंने वेलकम टू द जंगल (वेलकम 3) को लेकर बड़ा अपडेट दिया था। अक्षय कुमार ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया था कि वेलकम टू द जंगल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। लेकिन अब फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसमें फिल्म की रिलीज की तारीख से जुड़ी जानकारी दर्शकों के साथ शेयर की गई है।

इंस्टाग्राम फोटो शेयर कर दी जानकारी

बॉलीवुड की फेमस कॉमेडी फ्रेंचाइज वेलकम एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए लौट रही है। इसका तीसरा पार्ट इस साल सिनेमा घरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है। मूवी क्रिटिक तरण आदर्श ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में फिल्म की रिलीज डेट के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा, वेलकम टू द जंगल 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन फेमस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर अहमद खान ने किया है। फोटो में पूरी कास्ट को देखा जा सकता है।

फिल्म में नजर आएंगे ये सितारें

वेलकम टू द जंगल की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार और बड़ी स्टारकास्ट है। फिल्म में अक्षय कुमार एक बार फिर अपने मजेदार अंदाज में नजर आएंगे। उनके साथ सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर और दलेर मेहंदी जैसे कई बड़े कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।

साल 2026 की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म होगी साबित

इस फिल्म को लेकर फैंस में अभी से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वेलकम और ह्यवेलकम बैक के बाद दर्शकों को इस तीसरे पार्ट से काफी उम्मीदें हैं। वेलकम टू द जंगल साल 2026 की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्मों में से एक साबित हो सकती है, जो दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देगी।

वेलकम के पहले पार्ट ने मचाया था धमाल

वेलकम का पहला पार्ट साल 2007 में रिलीज हुआ था। ये फिल्म बॉक्स आॅफिस पर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके अलावा वेलकम बैक 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, परेश रावल और श्रुति हासन नजर आए थे। फिल्म ने भी बॉक्स आॅफिस पर औसत प्रदर्शन किया था।

