Akshay Kumar Best Movies: अक्षय कुमार की इन 7 फिल्मों का नहीं टूटा क्रेज, तीसरी फिल्म आज भी है कॉमेडी की बादशाह

Akshay Kumar Best Movies: सालों से अक्षय कुमार ने बॉलीवुड को कई यादगार और मनोरंजक फिल्में दी हैं। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही हैं, लेकिन कुछ फिल्मों ने अपने यादगार किरदारों, सदाबहार कॉमेडी और बार-बार देखे जाने की खूबी के कारण ‘कल्ट क्लासिक’ का दर्जा हासिल किया है।

ये ऐसी फिल्में हैं जिन्हें फैंस टीवी पर दिखाए जाने पर हर बार पसंद करते हैं। चाहे मज़ेदार डायलॉग हों, शानदार एक्टिंग हो या दिलचस्प कहानी, अक्षय कुमार की ये सात फिल्में कई बार देखने के बाद भी दर्शकों का मनोरंजन करती रहती हैं।

1. भूल भुलैया (2007)

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी ‘भूल भुलैया’ में हॉरर, कॉमेडी और साइकोलॉजिकल ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण था। अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन, शाइनी आहूजा, परेश रावल और असरानी जैसे कलाकारों वाली यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अब इसे बॉलीवुड की बेहतरीन ‘कल्ट क्लासिक’ फिल्मों में से एक माना जाता है।

2. गरम मसाला (2005)

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी एक और फिल्म ‘गरम मसाला’ बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में से एक है। अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम स्टारर इस फिल्म की मज़ेदार गलतफहमियां और कॉमिक टाइमिंग इसे रिलीज़ के सालों बाद भी दर्शकों की पसंदीदा बनाए हुए हैं।

3. हेरा फेरी (2000)

अक्षय कुमार की यादगार फिल्मों की कोई भी लिस्ट ‘हेरा फेरी’ के बिना पूरी नहीं हो सकती। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की शानदार तिकड़ी वाली यह कॉमेडी क्लासिक फिल्म ‘कल्ट क्लासिक’ का दर्जा पा चुकी है। दो दशक से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, जब भी यह फिल्म टीवी पर आती है, फैंस इसे देखने का मौका नहीं छोड़ते।

4. वेलकम (2007)

अनीस बज़्मी के निर्देशन में बनी ‘वेलकम’ एक और कॉमेडी मास्टरपीस है, जिसमें यादगार किरदार और शानदार सीन हैं। कैटरीना कैफ, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, फिरोज़ खान और परेश रावल जैसे सितारों से सजी यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा बार देखी जाने वाली मनोरंजक फिल्मों में से एक है। अब इस फ्रेंचाइजी को ‘वेलकम टू द जंगल’ के साथ और आगे बढ़ाया जा रहा है।

5. नमस्ते लंदन (2007)

रोमांस, इमोशन और फैमिली ड्रामा का मिश्रण, ‘नमस्ते लंदन’ अक्षय कुमार की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली फिल्मों में से एक बन गई। कैटरीना कैफ, ऋषि कपूर और उपेन पटेल की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फ़िल्म अपने यादगार डायलॉग्स और दिल को छू लेने वाली कहानी के कारण आज भी फ़ैन्स की पसंदीदा बनी हुई है।

6. हाउसफुल (2010)

हालांकि हाउसफुल फ़्रैंचाइज़ी समय के साथ आगे बढ़ी है, फिर भी कई फ़ैन्स इसकी पहली फ़िल्म को ही सबसे अच्छा मानते हैं। साजिद खान के निर्देशन में बनी इस कॉमेडी फ़िल्म में अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल, लारा दत्ता, जिया खान, चंकी पांडे और बोमन ईरानी ने ज़बरदस्त कॉमेडी की है।

7. हे बेबी (2007)

‘हे बेबी’ बॉलीवुड की सबसे दिल को छू लेने वाली कॉमेडी-ड्रामा फ़िल्मों में से एक है। अक्षय कुमार, फरदीन खान और रितेश देशमुख की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फ़िल्म तीन बेफ़िक्र कुंवारे दोस्तों की कहानी है, जिनकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब एक लावारिस बच्चा उनकी ज़िंदगी में आ जाता है। विद्या बालन की मौजूदगी वाली यह फ़िल्म अपनी इमोशनल और मज़ेदार कहानी से आज भी दर्शकों का दिल जीत लेती है।

हमेशा पसंद की जाने वाली फ़िल्में जिनका जादू कभी कम नहीं होता

ज़ोरदार कॉमेडी से लेकर इमोशनल फ़ैमिली ड्रामा तक, अक्षय कुमार की ये सात फ़िल्में समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। इनके यादगार किरदार, मशहूर डायलॉग्स और बार-बार देखे जाने लायक मनोरंजन इन्हें हमेशा पसंद की जाने वाली फ़िल्में बनाते हैं, जिन्हें दर्शक थिएटर, टेलीविज़न या स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर बार-बार देखना पसंद करते हैं।