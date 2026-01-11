Akshay Kumar Upcoming Film: बॉलीवुड की मर्दानी संग स्क्रीन शेयर करेंगे अक्षय कुमार

ओएमजी के तीसरे पार्ट में रानी मुखर्जी संग नजर आएंगे अक्षय कुमार

Akshay Kumar Upcoming Film, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को इंडस्ट्री में 4 दशक का समय होने जा रहा है। एक्टर ने लंबा सफर तय किया है। इस दौरान उन्होंने कई सारे स्टार्स के साथ भी काम किया है। साल 2025 में भी अक्षय की कई सारी फिल्में आई और जॉली एलएलबी 3 ने भी काफी अच्छा कलेक्शन किया। वहीं साल 2026 में भी एक्टर की झोली में 3 फिल्में हैं। वहीं अब उनकी अपकमिंग फिल्म पर भी अपडेट आ गया है। वैसे तो एक्टर ने कई सारी एक्ट्रेस के साथ रोमांस किया है। लेकिन अब वे एक ऐसी एक्ट्रेस संग काम करने जा रहे हैं जिनके साथ उन्होंने अब तक एक भी फिल्म नहीं की।

फरवरी शुरू हो सकती है शूटिंग

रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय कुमार बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी संग फिल्म करने जा रहे हैं। वे ओएमजी के तीसरे पार्ट में पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म में रानी मुखर्जी लीड एक्ट्रेस के रोल में होंगी वहीं दूसरी तरफ फिल्म में हर बार की तरह अक्षय कुमार का एक्सटेंडेड कैमियो भी होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो फरवरी 2026 में भी इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जा सकती है। इस फिल्म का टाइटल ओ माई गॉडेस रखा गया है। फिल्म के पहले पार्ट में परेश रावल का लीड रोल था वहीं दूसरी तरफ सेकेंड पार्ट में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में नजर आए थे।

अमित राय कर रहे फिल्म का निर्देशन

ओ माई गॉडेस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट तो पिछले साल ही लॉक कर दी गई थी। इसकी स्क्रिप्ट एकदम नए आइडिया पर ली गई है। फिल्म का निर्देशन अमित राय कर रहे हैं। अब इस फिल्म को लेकर कास्ट और क्रू के बीच एक्साइटमेंट नजर आ रही है। साथ ही फैंस की एक्साइटमेंट तो अब अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी को साथ में देखने की भी होगी।

फिल्म के पहले 2 पार्ट सक्सेसफुल रहे थे और अब देखने वाली बात होगी कि इसका तीसरा पार्ट फैंस को कितना रास आता है। वहीं अक्षय कुमार के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मौजूदा समय में उनकी वेलकम टू जंगल, हैवान और भूत बंगला भी रिलीज का इंतजार कर रही हैं।