Akshay Kumar: पॉपुलर टीवी शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को होस्ट करेंगे अक्षय कुमार

सोनी टीवी पर स्ट्रीम होगा शो

Akshay Kumar, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स चाहे वो अमिताभ बच्चन हों, सलमान खान हों, शाहरुख हों या आमिर खान या फिर अक्षय कुमार, ये सभी टीवी शोज को होस्ट कर चुके हैं। अब एक बार फिर अक्षय कुमार टीवी पर वापसी करने वाले हैं। अक्षय कुमार जल्द ही टीवी पर बतौर होस्ट नजर आने वाले हैं। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया साल 2026 में टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है।

इसी में दुनिया के सबसे मशहूर गेम शोज में शामिल व्हील आॅफ फॉर्च्यून को इंडियन आॅडियंस के लिए लांच किया जा रहा है। पॉपुलर टीवी शो व्हील आॅफ फॉर्च्यून की कमान बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार संभालेंगे। हाल ही में इसका एक मजेदार प्रोमो सामने आया है, जिसे अक्षय कुमार ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया, जिससे उनके फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है शो का नाम

अमेरिकी टीवी शो व्हील आॅफ फॉर्च्यून को ग्लोबल लेवल पर जबरदस्त पहचान मिली हुई है। इसे अमेरिकी टीवी हिस्ट्री के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एंटरटेनमेंट शोज में से एक माना जाता है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे पॉपुलर टीवी गेम शो के रूप में दर्ज है। इस शो को कई एमी अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। भारत में इसका टेली कास्ट सोनी एंटरटेनमेंट टीवी के साथ-साथ सोनी लिव पर भी किया जाएगा।

एक्स अकाउंट पर प्रोमो किया शेयर

अक्षय कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर इस शो के एक्सक्लूसिव प्रोमो को शेयर किया और अपनी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो इतने पॉपुलर इंटरनेशनल फॉर्मेट को इंडियन आॅडियंस तक पहुंचाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इस शो की खास बात है इसकी मल्टी-जनरेशन अपील है, जो हर उम्र की आॅडियंस को जोड़ेगा।

50 साल पुराना शो

जानकारी के लिए बता दें कि करीब 50 साल पुराना ये गेम शो पहली बार 1975 में आॅन एयर हुआ था। अभी तक इसके 60 से ज्यादा देशों में अलग-अलग वर्जन बनाए गए हैं, जो इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सबूत हैं। अब भारत में इसकी शुरूआत हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शो को अब तक 8 एमी अवॉर्ड मिल चुके हैं।

