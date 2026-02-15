Akshay Kumar Slapped Man: अक्षय कुमार ने गुस्से में जड़ा थप्पड़, शख्स हुआ बेहोश, एक्टर को...

Akshay Kumar Slapped Man: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार आजकल रियलिटी शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को होस्ट करने के लिए चर्चा में हैं। एक्टर अपने होस्ट के तौर पर सुर्खियां बटोर रहे हैं, और आने वाले एपिसोड में, शार्क टैंक इंडिया के जज अमन गुप्ता, नमिता थापर और अनुपम मित्तल स्पेशल गेस्ट के तौर पर आएंगे।

शो के दौरान, अक्षय ने अपने अतीत की एक दिलचस्प और चौंकाने वाली घटना शेयर करके सभी को चौंका दिया—उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बार एक पार्टी में एक आदमी को थप्पड़ मारा था, जिससे वह बेहोश हो गया था। उन्होंने माना कि इस घटना से वह डर गए थे और बहुत शर्मिंदा हुए थे।

अक्षय कुमार ने अमन गुप्ता के सवाल का जवाब दिया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक रैपिड-फायर राउंड के दौरान, अमन गुप्ता ने अक्षय कुमार से पूछा, “आपका अब तक का सबसे शर्मनाक पल कौन सा रहा है?” जवाब में, एक्टर ने अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी की पुरानी घटना याद की।

अक्षय ने बताया कि पार्टी में एक गेस्ट ने उनके दोस्त को गाली देना शुरू कर दिया था। एक्टर ने कहा, “मैंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना और बदतमीज़ी करता रहा। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन वह रुका ही नहीं।”

‘मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और वह बेहोश हो गया’

अक्षय ने आगे माना कि वह अपना आपा खो बैठे थे। उन्होंने बताया, “मैं अपने दोस्त की बेइज्ज़ती बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए गुस्से में मैंने उस आदमी को थप्पड़ मार दिया। जैसे ही थप्पड़ पड़ा, वह बेहोश हो गया।”

हालात तुरंत गंभीर हो गए। अक्षय ने कहा कि उनका दोस्त रोने लगा, और उन्हें खुद बहुत शर्मिंदगी और डर लगा। एक्टर ने याद करते हुए कहा, “जब वह बेहोश हुआ, तो मैं घबरा गया। मुझे लगा मेरा करियर खत्म हो गया। हमने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और प्रार्थना करते रहे कि वह होश में आ जाए।” शुक्र है, जब वह आदमी आखिरकार होश में आया, तो सभी ने राहत की सांस ली।

इसे एक बड़ी गलती बताते हुए अक्षय ने कहा, “अगर आज ऐसा कुछ होता, तो मैं कभी इस तरह रिएक्ट नहीं करता। मैं बस चला जाता। वह सच में मेरा सबसे शर्मनाक पल था, और अगर मैं इसे बदल सकता, तो ज़रूर बदलता।”