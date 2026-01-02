Akshay Kumar: एक और सीक्वल फिल्म बना रहे अक्षय कुमार

ओह माय गॉड का बन रहा तीसरा पार्ट

Akshay Kumar, (आज समाज), मुंबई: अक्षय कुमार साल 2025 में तीन सीक्वल फिल्मों में नजर आए। जॉली एलएल बी 3, हाउसफुल 5 और केसरी चैप्टर 2। वहीं इस साल भी वो वेलकम के तीसरे पार्ट वेलकम टू द जंगल में दिखने वाले हैं। अब अक्षय की एक और नई फिल्मों को लेकर जानकारी सामने आई है। खास बात ये है कि वो भी एक सीक्वल फिल्म ही है। यहां जिस फिल्म की बात हो रही वो है ओह माय गॉड 3, जो एक पॉपुलर फ्रेंचाइजी है। अब तक इसके दो पार्ट आए हैं। दोनों में अक्षय कुमार दिखे थे। वहीं तीसरे पार्ट में भी वो नजर आने वाले हैं।

अक्षय कुमार के साथ मेकर्स ने इस फिल्म में रानी मुखर्जी को कास्ट किया है। पिकंविला की एक रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया कि ओह माय गॉड 3 के लिए अमित राय ने स्क्रिप्ट क्रैक कर ली है। उनके पास एक ऐसी कहानी है, जो पिछले पार्ट से ज्यादा बड़ी, रेलेवेंट और हार्ड हिटिंग है। अक्षय का ये मानना था कि ओएमजी 3 कहानी से लेकर इमोशंस और एक्टिंग तक, हर पहलू में बेहतर होनी चाहिए। ऐसे में अक्षय पिछले दोनों पार्ट की सफलता के बाद एक बार फिर से इस फ्रेंचाइजी से जुड़ गए हैं।

कब तक शुरू होगी शूटिंग?

उन्हें इस फिल्म में रानी का भी साथ मिला है, जिससे ये फिल्म और भी बड़ी बन गई है। ये फिल्म अभी प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है और इस साल के मिड में इसकी शूटिंग शुरू होगी। फिलहाल मेकर्स की तरफ से आॅफिशियल ऐलान का इंतजार है। देखना होगा कि मेकर्स कब तक इसकी घोषणा करते हैं। ओह माय गॉड के पहले पार्ट को उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया था। दूसरे पार्ट की कमान संभाली थी अमित राय ने। अब एक बार फिर से डायरेक्शन की कमान वही संभाल रहे हैं।