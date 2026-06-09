इतनी कम फीस में Akshay Kumar? ‘Welcome To The Jungle’ के पीछे की असली कहानी आई सामने

Welcome To The Jungle: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित कॉमेडी एंटरटेनर वेलकम टू द जंगल के प्रमोशन में बिज़ी हैं। इस फ़िल्म में कई स्टार्स हैं और यह 26 जून, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। हालाँकि, इसकी रिलीज़ से पहले, अक्षय कुमार का फ़ीस स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया है।

अपनी फ़िल्मों के लिए मोटी फ़ीस लेने के लिए जाने जाने वाले अक्षय ने कथित तौर पर वेलकम टू द जंगल के लिए सिर्फ़ ₹1.8 करोड़ चार्ज किए हैं, जिससे फ़ैन्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स हैरान हैं। लेकिन इस अचानक हुए कदम के पीछे एक दिलचस्प वजह है।

अक्षय कुमार ने प्रॉफ़िट-शेयरिंग मॉडल चुना

पारंपरिक पेमेंट सिस्टम के उलट, जहाँ एक्टर्स को उनका पूरा मेहनताना पहले ही मिल जाता है, अक्षय कुमार ने कथित तौर पर प्रोड्यूसर फिरोज़ नाडियाडवाला के साथ एक खास एग्रीमेंट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर ने एडवांस में भारी फीस लेने के बजाय फिल्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) और रिलीज के बाद होने वाली कमाई से हिस्सा कमाने का फैसला किया है।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि अक्षय को फिल्म की IPR कमाई का 72% हिस्सा मिलेगा, जबकि बाकी 28% डायरेक्टर को जाएगा। इस अनोखे अरेंजमेंट से एक्टर को फिल्म की लंबे समय की सफलता से सीधा फायदा होगा।

अक्षय ने यह फैसला क्यों लिया?

इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि अक्षय कुमार फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर फाइनेंशियल बोझ कम करने के लिए इस मॉडल पर सहमत हुए। कम से कम एडवांस फीस लेकर, उन्होंने मेकर्स को फिल्म की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर फोकस रखते हुए प्रोजेक्ट के बजट को ज्यादा अच्छे से मैनेज करने में मदद की है।

दिलचस्प बात यह है कि वेलकम टू द जंगल ने नॉन-थियेट्रिकल डील्स के जरिए अपने इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा पहले ही रिकवर कर लिया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि मेकर्स ने फिल्म के थिएटर में रिलीज होने से पहले ही इसके OTT, सैटेलाइट और ऑडियो राइट्स बेचकर लगभग ₹120 करोड़ कमाए हैं। रिलीज़ डेट

वेलकम टू द जंगल 26 जून, 2026 को दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बड़ी कास्ट और अक्षय कुमार के सबसे चर्चित बिज़नेस फैसलों में से एक के साथ, यह फिल्म अपनी रिलीज़ से पहले ही काफी चर्चा में है।