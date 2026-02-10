Akshay Salman Talks: अक्षय कुमार ने सलमान खान को लगाया फोन, और बदल दी भूत बंगला की रिलीज डेट

एक-दूसरे की सक्सेस के लिए दुआ कर रहे हैं अक्षय और सलमान

Akshay Salman Talks, (आज समाज), नई दिल्ली: अक्षय कुमार इन दिनों प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म भूत बंगला को लेकर चर्चा में हैं। ये हॉरर ड्रामा फिल्म पहले 15 मई को रिलीज होने वाली थी। लेकिन इसे प्रीपोन कर दिया गया। अब भूत बंगला 10 अप्रैल को थिएटरों में रिलीज होगी। हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि अक्षय कुमार और सलमान खान की फिल्म का क्लैश होने वाला है, क्योंकि खिलाड़ी अपनी भूत बंगला को भाईजान की बैटल आॅफ गलवान के साथ रिलीज कर रहे हैं।

इसी बीच कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट तय करने से पहले सलमान खान से बात की थी। अक्षय कुमार की भूत बंगला शुरूआत से ही लगातार चर्चा में रही है। फैंस अक्षय कुमार को इस जॉनरा की फिल्म में वापस देखने के लिए एक्साइटेड हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय ने अपनी आने वाली हॉरर ड्रामा फिल्म की रिलीज डेट बदलने से पहले सलमान खान से बात की थी।

अच्छे दोस्त हैं अक्षय कुमार और सलमान खान

बॉलीवुड हंगामा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अक्षय ने भूत बंगला को प्रीपोन करने से पहले भाईजान से कॉल पर बात की थी। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया, अक्षय कुमार और सलमान खान अच्छे दोस्त हैं और दोनों अपने सभी फैसले एक-दूसरे के साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से शेयर करते हैं। उनका रिश्ता नए जमाने के एक्टर्स जैसा नहीं है, जहां बातें छिपाई जाती हैं। अक्षय ने सलमान से पूछा कि क्या गलवान 17 अप्रैल को आ रही है और सलमान ने कंफर्म किया कि रक्षा मंत्रालय से अप्रूवल मिलने में देरी की वजह से फिलहाल चीजें मुश्किल हैं।

अक्षय कुमार ने शेयर किया प्लान

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल मिलने में देरी के चलते बैटल आॅफ गलवान आगे बढ़ सकती है। इसके बाद अक्षय ने सलमान खान से 10 अप्रैल को भूत बंगला लाने के अपने प्लान को शेयर किया।

सूत्र ने आगे कहा, दोनों के बीच अच्छी बातचीत रही, और उन दोनों के बीच बिल्कुल भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। वो दोनों एक-दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और एक-दूसरे की सक्सेस के लिए दुआ कर रहे हैं। अगर सही स्क्रिप्ट उन्हें एक साथ दो-हीरो वाली फिल्म में ले आएं तो हैरान मत होना।