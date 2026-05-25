Ghis Ghis Ghis Song Out: ‘घिस घिस घिस’ में अक्षय कुमार-अक्षरा सिंह ने लगाई आग, भोजपुरी अंदाज देख इंटरनेट हुआ दीवाना

Ghis Ghis Ghis Song Out: वेलकम टू द जंगल को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गया है! बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और भोजपुरी सेंसेशन अक्षरा सिंह ने आखिरकार अपना बहुत इंतज़ार किया जाने वाला भोजपुरी गाना ‘घिस घिस घिस’ रिलीज़ कर दिया है, और फैंस इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं।

26 जून को थिएटर में रिलीज़ होने वाली यह मल्टी-स्टारर कॉमेडी फिल्म पहले ही ज़बरदस्त चर्चा में है, लेकिन इस एनर्जेटिक भोजपुरी ट्रैक के लॉन्च ने हाइप को एक और लेवल पर पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह के बीच ज़बरदस्त केमिस्ट्री की तारीफ़ करते हुए रिएक्शन आ रहे हैं।

अक्षय कुमार के भोजपुरी अवतार ने दिल जीत लिया

‘घिस घिस घिस’ गाने में, दोनों स्टार्स पूरी तरह से एंटरटेनिंग और वाइब्रेंट अवतार में नज़र आ रहे हैं। अक्षरा सिंह पहले से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में एक जाना-माना चेहरा हैं, लेकिन फैंस को अक्षय कुमार को पहली बार भोजपुरी बीट पर आसानी से थिरकते हुए देखना खास तौर पर पसंद आ रहा है।

इस मज़ेदार गाने को सुप्रिया पाठक और विक्रम मोंट्रोस ने गाया है, जबकि गाने के कैची लिरिक्स अभिनव शेखर ने लिखे हैं।

फैंस इस कोलेबोरेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे

कुछ दिन पहले, अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार को भोजपुरी स्टाइल ट्राई करने के लिए इनवाइट करते हुए एक मज़ेदार सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने लिखा, “थोड़ा भोजपुरी में आइए, थोड़ा अपना तड़का और जलवा दिखाइए, हमारे साथ ठुमका लगाइए।”

उनके पोस्ट का जवाब देते हुए, अक्षय कुमार ने जवाब दिया, “बात पक्की अक्षरा सिंह जी,” जिससे फैंस गाने के लिए सुपर एक्साइटेड हो गए। ‘वेलकम टू द जंगल’ की स्टार-स्टडेड कास्ट

अहमद खान के डायरेक्शन में बनी, वेलकम टू द जंगल में अरशद वारसी, संजय दत्त, दिशा पटानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, जैकलीन फर्नांडीज, परेश रावल, राजपाल यादव, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी और जॉनी लीवर जैसे बड़े कलाकार हैं।

‘घिस घिस घिस’ पहले से ही इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है, और इसकी ग्रैंड रिलीज़ से पहले फिल्म का बज़ और भी मज़बूत होता जा रहा है।