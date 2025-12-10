Akshay Khanna: भरी महफिल में किया ऐसा कांड, शादी के मंडप में हाथ चूम बैठा Dhurandhar का डकैत

Akshay Khanna: अक्षय खन्ना, जो अभी धुरंधर में बेरहम डकैत के रोल में सबका दिल जीत रहे हैं, एक बार फिर लाइमलाइट में हैं। फिल्म में काफी छोटा रोल करने के बावजूद, अक्षय अपनी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतने में कामयाब रहे। पिछले कुछ हफ्तों में, सोशल मीडिया पर उनकी वापसी को सेलिब्रेट करने वाले रील्स और क्लिप्स की बाढ़ आ गई है, जिससे साबित होता है कि ऑडियंस सच में उनके चार्म को फिर से खोज रही है।

एक्टिंग की काबिलियत की तारीफ

आज जहां फैंस उनकी एक्टिंग की काबिलियत की तारीफ करते हैं, वहीं बहुत कम लोग उनकी पर्सनल लाइफ के उस इमोशनल चैप्टर के बारे में जानते हैं जिसने कभी सुर्खियां बटोरी थीं। एक समय था जब अक्षय खन्ना एक लीडिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस को बहुत पसंद करते थे—इतना कि उनके ब्रेकअप की अफवाह के बाद भी, वह कभी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाए। इस प्यार का सबूत उस पल में देखने को मिला जिसने उनकी शादी में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया।

जब बॉलीवुड को करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना की जोड़ी पसंद आई

यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि करिश्मा कपूर हैं। अक्षय खन्ना और करिश्मा ने कई फिल्मों में स्क्रीन स्पेस शेयर किया, और उनकी ऑफ-स्क्रीन नज़दीकियां जल्द ही बॉलीवुड गलियारों में चर्चा का विषय बन गईं। एक समय पर, उनके रिश्ते की अफवाहें काफी आम थीं।

अक्षय खन्ना करिश्मा कपूर की शादी में शामिल हुए

जब करिश्मा कपूर ने शादी की, तो शादी समारोह में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी शामिल हुए। गेस्ट लिस्ट में एक हैरान करने वाला नाम खुद अक्षय खन्ना का था। अपने अतीत के बावजूद, अक्षय ने शादी में शामिल होने और करिश्मा को पर्सनली बधाई देने का मौका नहीं छोड़ा।

वह किस जिसने सबको चौंका दिया

जिस चीज़ ने सच में सुर्खियां बटोरीं, वह शादी के मंडप का एक पल था जिसके बारे में आज भी बात की जाती है। करिश्मा कपूर के पति के सामने, अक्षय खन्ना ने सम्मान और प्यार दिखाने के लिए धीरे से उनका हाथ चूमा। करिश्मा के पति उस समय उनके ठीक बगल में खड़े थे, जिससे वह पल और भी यादगार बन गया।

वायरल शादी की तस्वीर

आज भी, करिश्मा कपूर की शादी की वह मशहूर तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। फैंस अक्सर तारीफ करते हुए कहते हैं कि यह तस्वीर अक्षय खन्ना की इज्ज़त और करिश्मा के लिए उनके गहरे सम्मान को दिखाती है। कई लोगों के लिए, यह कॉन्ट्रोवर्सी के बजाय अनकहे प्यार की निशानी थी।

करिश्मा कपूर, अक्षय खन्ना का अनकहा प्यार थीं

ऐसा माना जाता है कि अक्षय खन्ना करिश्मा कपूर को बहुत पसंद करते थे और शायद उनसे चुपके से प्यार करते थे। हालांकि, उन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं बताया, जिससे यह चैप्टर बॉलीवुड की सबसे चर्चित अनकही लव स्टोरीज़ में से एक बन गया।

अक्षय खन्ना गुरुद्वारे भी गए

शादी के जश्न के दौरान, अपने बिज़ी वर्क शेड्यूल के बावजूद, अक्षय खन्ना ने कथित तौर पर करिश्मा कपूर की शादी की रस्मों का हिस्सा बनने के लिए गुरुद्वारे जाने के लिए समय निकाला। एक शार्प सूट पहने, वह इस नए सफर के लिए उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे।

अक्षय खन्ना का ज़बरदस्त कमबैक

धुरंधर की ज़बरदस्त सफलता की वजह से, अक्षय खन्ना एक बार फिर बॉलीवुड की चर्चाओं में छाए हुए हैं। उनके सीन, डायलॉग और ज़बरदस्त एक्सप्रेशन लगातार वायरल हो रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि टैलेंट समय के साथ कभी फीका नहीं पड़ता।

एक अनकही लव स्टोरी से लेकर स्क्रीन पर ज़बरदस्त कमबैक तक, अक्षय खन्ना का सफ़र याद दिलाता है कि कुछ इमोशन सिनेमा और असल ज़िंदगी दोनों में हमेशा याद रहते हैं।