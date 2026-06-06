Akshara Singh Viral Video: वर्कआउट छोड़ जिम को बना दिया डांस फ्लोर, अक्षरा सिंह की हरकत पर इंटरनेट ने ली चुटकी

Akshara Singh Viral Video: भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अब सिर्फ़ रीजनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं हैं। एक्ट्रेस लगातार अपनी पहचान बढ़ा रही हैं और हाल ही में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ अपने गाने ‘घिस घिस घिस’ से उन्होंने सबका ध्यान खींचा। जहाँ यह गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वहीं अक्षरा एक बार फिर इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई हैं—इस बार जिम के एक वीडियो की वजह से।

खाली जिम में अक्षरा सिंह ने वर्कआउट के बजाय डांस को चुना

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सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए जानी जाने वाली अक्षरा अक्सर अपने फैंस के साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी की झलकियाँ शेयर करती रहती हैं। अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में, एक्ट्रेस एक खाली जिम के अंदर नज़र आ रही हैं। हालाँकि, वेट उठाने या वर्कआउट करने के बजाय, उन्होंने अपने डांसिंग स्किल्स दिखाने का फ़ैसला किया।

वायरल क्लिप में, अक्षरा को 2001 की क्राइम-ड्रामा फ़िल्म ‘लज्जा’ के मशहूर गाने “आ ही जाइए” पर थिरकते हुए देखा जा सकता है। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के अंदाज़ और एक्सप्रेशन्स को रीक्रिएट करते हुए, अक्षरा ने ज़बरदस्त डांस मूव्स दिखाए, जिसने तुरंत सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान खींच लिया।

अक्षरा के डांस वीडियो पर इंटरनेट बंटा हुआ

वीडियो शेयर करते हुए अक्षरा ने कैप्शन लिखा, “जिम में कोई नहीं है… मैं अपने ज़ोन में हूँ।” जहाँ कई फैंस ने उनके कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस की तारीफ़ की, वहीं कई यूज़र्स ने एक्ट्रेस को ट्रोल करने का मौका भी नहीं छोड़ा। एक यूज़र ने कमेंट किया, “मैम, यह तो सिलेबस का हिस्सा भी नहीं था।”

दूसरे ने मज़ाक में कहा, “डांस इंडिया डांस के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको और भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी।” कुछ यूज़र्स ने उनके डांस स्टेप्स की आलोचना भी की, जबकि दूसरों ने इस परफॉर्मेंस की तुलना जिम में पहली बार आई गाँव की लड़की से की। मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद, यह वीडियो ऑनलाइन काफ़ी चर्चा में रहा है और लगातार व्यूज़ और कमेंट्स बटोर रहा है।

फ़िल्म ‘लज्जा’ के बारे में

अक्षरा के वीडियो में इस्तेमाल किया गया गाना असल में राजकुमार संतोषी की क्रिटिकली एक्लेम्ड (सराहना पाने वाली) फ़िल्म ‘लज्जा’ का है। इस फ़िल्म में भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक पाबंदियों और जेंडर इनइक्वालिटी (लैंगिक असमानता) से जुड़े मुद्दों को दिखाया गया था।

यह कहानी चार महिलाओं—वैदेही, जानकी, रामदुलारी और मैथिली—के इर्द-गिर्द घूमती थी और इसमें मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित, रेखा, महिमा चौधरी, अनिल कपूर, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ और डैनी डेन्जोंगपा जैसे कई बड़े कलाकार शामिल थे।