Akshara Singh Viral Photos : अक्षरा सिंह का नया अंदाज देख दीवाने हुए फैंस, ‘Welcome To The Jungle’ के बाद बढ़ा स्टारडम

Akshara Singh Viral Photos: अहमद खान की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत की है और पहले ही दिन ₹15 करोड़ की शानदार कमाई की है। दर्शकों ने फिल्म को बहुत पसंद किया है और फैंस कॉमेडी, एक्शन और एंटरटेनमेंट के बेहतरीन तालमेल की तारीफ़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा अक्षय कुमार और रवीना टंडन की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री की हो रही है, जो सालों बाद साथ नज़र आए हैं। फिल्म की बढ़ती सफलता के बीच, अक्षरा सिंह भी चर्चा का केंद्र बन गई हैं।

अक्षरा सिंह ने शेयर किए मज़ेदार BTS मोमेंट्स

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फिल्म रिलीज़ होने के तुरंत बाद, अक्षरा सिंह ने “घिस घिस घिस” गाने के सेट से बिहाइंड-द-सीन (BTS) तस्वीरें और वीडियो शेयर करके फैंस का दिल जीत लिया। इन क्लिप्स में भोजपुरी सुपरस्टार अपनी वैनिटी वैन में शूट के लिए तैयार होते हुए मस्ती करती नज़र आ रही हैं। उनके बेबाक अंदाज़, चंचल हाव-भाव और ग्लैमरस लुक ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा और फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं।

फैंस उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ करते नहीं थक रहे

“घिस घिस घिस” गाने में अक्षरा सिंह का एनर्जेटिक अंदाज़ फिल्म की खासियतों में से एक बन गया है। अक्षय कुमार के साथ उनके ज़बरदस्त डांस मूव्स और कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेज़ेंस को दर्शकों ने खूब सराहा है। सोशल मीडिया यूज़र्स उनकी लेटेस्ट पोस्ट्स को जमकर शेयर कर रहे हैं और कई लोग उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ करते हुए इसे फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बता रहे हैं।

बॉलीवुड की ओर एक बड़ा कदम?

अक्षरा सिंह के लिए ‘वेलकम टू द जंगल’ उनके करियर का एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। इस फिल्म ने मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस को एक बड़े प्लैटफ़ॉर्म पर अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया है, जिससे बॉलीवुड में उनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

फिल्म के प्रमोशन के दौरान, अक्षरा ने अक्षय कुमार के साथ कई इवेंट्स में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मुरादाबाद में हुई उनकी अपीयरेंस सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, जहाँ दोनों ने अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से हज़ारों फैंस का मनोरंजन किया और फिल्म की रिलीज़ से पहले ज़बरदस्त उत्साह पैदा किया।

फिल्म की मज़बूत शुरुआत और अक्षरा सिंह को मिल रही ज़बरदस्त तारीफ़ को देखते हुए, कई लोगों का मानना ​​है कि यह एक्ट्रेस के लिए बॉलीवुड में एक शानदार सफ़र की शुरुआत हो सकती है।