Bhojpuri Actress Fees: अक्षरा सिंह या आम्रपाली दुबे, भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन लेता है एक फिल्म के लिए ज्यादा पैसे?

सोशल मीडिया पर दोनों स्टार्स की है अच्छी फैन फॉलोइंग

Bhojpuri Actress Fees, (आज समाज), मुंबई: भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे पॉपुलर स्टार्स हैं। उनकी फिल्मों और गानों को पसंद किया जाता है और वीडियोज वायरल होते हैं। आम्रपाली दुबे से लेकर अक्षरा सिंह तक का नाम इसमें शामिल है। सोशल मीडिया पर भी दोनों स्टार्स की अच्छी फैन फॉलोइंग है। अक्षरा सिंह मौजूदा समय में भोजपुरी इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस हैं और उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा है। अक्षरा के इंस्टाग्राम पर 6.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

इसके अलावा अक्षरा के म्यूजिक वीडियोज को भी यूट्यूब पर खूब व्यूज मिलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षरा सिंह की नेट वर्थ 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपये के आसपास है। वहीं आम्रपाली दुबे की बात करें तो भोजपुरी के अलावा हिंदी आॅडियंस के बीच भी एक्ट्रेस का अलग ही रुतबा रहा है। सोशल मीडिया का भी वे पॉपुलर चेहरा हैं और इंस्टाग्राम पर उनकी 5.8 मिलियन फैन फॉलोइंग है। एक्ट्रेस के फोटोज और वीडियोज खूब वायरल होते हैं।

अक्षरा सिंह की फीस

अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की डिमांडिंग एक्ट्रेस में से एक हैं। उनकी फिल्मों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षरा सिंह एक फिल्म के लिए 10-15 लाख रुपये लेती हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है और अब वे एक फिल्म के लिए 20-25 लाख रुपये लेते हैं।

आम्रपाली दुबे की फीस

रिपोर्ट्स की मानें तो आम्रपाली दुबे की फीस को लेकर दो अलग-अलग थ्योरीज चलती हैं। कुछ सोर्स की मानें तो आम्रपाली दुबे की फीस 8-10 लाख रुपये की है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आम्रपाली दुबे 30-35 लाख रुपये कमा सकती हैं। आम्रपाली दुबे भले ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं इसके बाद भी वे नेटवर्थ के मामले में अक्षरा सिंह से पीछे हैं। विभिन्न सूत्रों की मानें तो अक्षरा सिंह की नेटवर्थ 25-30 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें: येलो मोनोकिनी में मानुषी छिल्लर ने मालदीव के बीच पर बरसाया कहर