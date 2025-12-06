Entertainment Desk, Bhojpuri Actress Akshara Singh: भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय, सफल अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह (Akshara Singh) ने वृंदावन के लोकप्रिय युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय (Indresh Upadhyay) से माफी मांगी है। माफी मांगने का कोई बड़ा कारण नहीं है, पर बात ही ऐसी है कि उन्होंने इसके लिए माफी मांगना जरूरी समझा। अक्षरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर हैं।

ये भी पढ़ें : Bollywood News: सोनम ने एक इवेंट में दिखाया अपना बेबी बंप, दूसरी बार बनेंगी मां

सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक

अक्षरा भोजपुरी इंडस्ट्री (Bhojpuri industry) में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्हें उनकी फिल्मों ‘सरकार राज’, ‘तबादला’ और ‘सत्या’ में दमदार भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अक्षरा सिंह अपनी एक्टिंग, सिंगिंग और फिटनेस के लिए भी काफी मशहूर हैं। वह ‘बिग बॉस ओटीटी’ में भी नजर आ चुकी हैं। हाल ही में अक्षरा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के एक इवेंट में शामिल नहीं हो सकी हैं जिसके लिए उन्होंने अब माफी मांगी है।

बेगूसराय बदालत में करना पड़ा था सरेंडर

32 वर्षीय अक्षरा सिंह को इस साल जुलाई में बिहार की बेगूसराय बदालत में सरेंडर भी करना पड़ा था। दरअसल, उन पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के लिए 5.5 लाख रुपए लिए थे लेकिन कार्यक्रम मिस कर दिया। जब पुलिस उन्हें कोर्ट ले जा रही थी, भीड़ उनकी झलक पाने के लिए बेताब थी। पुलिस को उन्हें अदालत में पेश करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। उन्हें 10 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी गई थी।

30 अगस्त 1993 को मुंबई में हुआ जन्म

अक्षरा का जन्म 30 अगस्त 1993 को मुंबई में हुआ। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। कुछ दिन पहले कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय शादी के बंधन में बंधे हैं। उन्होंने शिप्रा शर्मा (Shipra Sharma) के साथ जयपुर में रीति-रिवाज के साथ शादी रचाई है। नवविवाहित जोड़ी को शुभकामनाएं देते हुए अक्षरा सिंह ने पोस्ट शेयर किया है। साथ ही उन्होंने शादी में शामिल न हो सकने के लिए इंद्रेश उपाध्याय से माफी मांगी है।

इंद्रेश व शिप्रा की शादी में शामिल हुए कई चर्चित चेहरे

अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इंद्रेश व शिप्रा की शादी का एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, ‘प्यारे भैया भाभी को शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। और माफी ना आ पाने के लिए। भाभी से मिलने जल्द आ रही हूं’। इंद्रेश और शिप्रा की शादी में कई चर्चित चेहरे शामिल हुए। देवकीनंदन ठाकुर, बागेश्वर महाराज पंडित धीरेंद्र शास्त्री व अनिरुद्धाचार्य सहित कई कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह समारोह में पहुंचे थे। नवविवाहित जोड़ी की शादी की तस्वीरें-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

ये भी पढ़ें : Red Sea Film Festival: ऐश्वर्या राय ने नई तस्वीरें शेयर करके इंटरनेट पर लगाई आग