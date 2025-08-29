Akanksha Puri Photos: मालदीव ट्रिप पर आकांक्षा पुरी का ग्लैमरस अवतार, शेयर की बोल्ड तस्वीरें 

Akanksha Puri Photos, आज समाज, नई दिल्ली: भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा पुरी इन दिनों मालदीव में खूबसूरत छुट्टी का आनंद ले रही हैं। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी छुट्टियों की कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं, जिन्हें देखकर फैंस दंग रह गए हैं।

पूलसाइड ग्लैमर और समुद्री रोमांच

तस्वीरों में, आकांक्षा पूल में आराम करते हुए स्विमसूट में अपनी बोल्ड अदाओं का जलवा बिखेरती नज़र आ रही हैं। उन्होंने स्नॉर्कलिंग का भी आनंद लिया और अपने लग्ज़री रिसॉर्ट के मनमोहक दृश्य साझा किए, जिसमें शानदार पूलसाइड नाश्ते से लेकर समुद्र के बीच ताज़ा जूस की चुस्कियाँ लेना शामिल है।

यात्रा पर अकेली नहीं

आकांक्षा ने अपनी कई तस्वीरें शेयर कीं, लेकिन उनके बाद के वीडियो से पता चलता है कि वह अकेले छुट्टियां नहीं मना रही हैं – इस अनोखी छुट्टी पर उनकी एक करीबी दोस्त भी उनके साथ थी। दिलचस्प बात यह है कि मनीषा रानी भी इसी समय मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं, जिससे प्रशंसकों के बीच चर्चा और बढ़ गई है।

संगीत की सफलता की बुलंदियाँ

अपनी छुट्टियों की डायरी के अलावा, आकांक्षा नीलकमल सिंह के साथ अपने नवीनतम भोजपुरी गीत “कमरिया राउंड करेगा” को लेकर भी सुर्खियाँ बटोर रही हैं। दोनों के बीच की ज़बरदस्त केमिस्ट्री और ऊर्जावान डांस मूव्स ने पहले ही लोगों का दिल जीत लिया है,

इस गाने को सिर्फ़ दो हफ़्तों में ही YouTube पर 48 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। आकांक्षा ने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ भी कई चार्टबस्टर गाने दिए हैं, जिससे उनकी नज़दीकियों की अफवाहें उड़ी हैं। “सरसों के तेलवा”, “अहिरन”, “बदनाम तोहरा से” और “लोहा गरम” जैसे गाने प्रशंसकों के पसंदीदा बने हुए हैं।

खेसारी के बारे में पूछे जाने पर, आकांक्षा ने एक बार कहा था: “खेसारी मेरे लिए बहुत खास हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं और हमेशा रहेंगे। एक कलाकार के तौर पर, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ़ काम से कहीं आगे तक जाता है। यह हमारे सहयोग से बहुत पहले से है।” अपनी मालदीव की छुट्टियों के वायरल होने और अपने गाने की धूम मचाने के साथ, आकांक्षा पुरी निश्चित रूप से जानती हैं कि सुर्खियों में कैसे बने रहना है।