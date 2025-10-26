Akanksha Puri and Khesari Lal Yadav Chemistry: ‘लाल घघरी’ सॉन्ग में खेसारी-आकांक्षा की जोड़ी ने लूटा दिल, बोल्ड अंदाज़ पर फिदा हुए फैंस!

Akanksha Puri and Khesari Lal Yadav Chemistry: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपने नए गाने “लाल घाघरी” से एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। अपनी ऊर्जावान अदाकारी और चार्टबस्टर गानों के लिए मशहूर, खेसारी का नया गाना यूट्यूब पर पहले ही धूम मचा चुका है।

आकांक्षा पुरी के साथ ज़बरदस्त केमिस्ट्री


इस म्यूजिक वीडियो की खासियत आकांक्षा पुरी के साथ उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, जो भोजपुरी हिटमेकर के साथ बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनके डांस मूव्स, एक्सप्रेशन और ऑनस्क्रीन रोमांस ने फैन्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है।

दोनों सितारों की शानदार परफॉर्मेंस

श्याम जी श्याम द्वारा रचित और आर्य शर्मा द्वारा रचित, “लाल घाघरी” में आकर्षक बीट्स और जीवंत दृश्यों का मिश्रण है जो भोजपुरी संगीत के सार को बखूबी दर्शाता है। दर्शक इस गाने को बार-बार सुनते हैं और दोनों सितारों की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ करते नहीं थकते।