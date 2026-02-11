भयंकर ट्रोलिंग को नजरअंदाज कर Akanksha Chamola का ग्लैमरस कमबैक

Akanksha Chamola: बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला आजकल सुर्खियां बटोर रही हैं। जब से वह बिग बॉस 19 में सिर्फ एक दिन के लिए आईं, आकांक्षा लगातार लोगों की नज़रों में हैं और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। पहले, मां नहीं बनने के उनके बयान के लिए उनकी बुराई हुई, और बाद में उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा।

इतनी सारी नेगेटिविटी के बावजूद, आकांक्षा साफ तौर पर अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी रही हैं—और उनकी लेटेस्ट तस्वीरें यह साबित करती हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ग्लैमरस तस्वीरों का एक नया सेट शेयर किया है, और वे अब वायरल हो रही हैं, फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी बाढ़ ला रहे हैं।

आकांक्षा अपने शानदार नए लुक में ‘रेड वाइन’ में बदल गईं

अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में, आकांक्षा चमोला को एक खूबसूरत लाल ऑफ-शोल्डर गाउन पहने देखा जा सकता है, जो “रेड वाइन” जैसा वाइब्स दे रहा है। बोल्ड और एलिगेंट आउटफिट उनके ग्लैमरस साइड को पूरी तरह से हाईलाइट करता है और इसने तुरंत ऑनलाइन सभी का ध्यान खींच लिया है।

फैंस उनकी स्माइल के दीवाने हो गए

आकांक्षा इन फोटोज में एक चमकदार, खुशमिजाज स्माइल करती दिख रही हैं, जो उनके लुक में और चार्म जोड़ती है। उनकी चमकती आंखें और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन दिल जीत रहे हैं, जिससे तस्वीरें उनके फैंस के लिए और भी अट्रैक्टिव हो रही हैं।

कर्ली हेयर और मिनिमल मेकअप लुक को पूरा कर रहे हैं

अपनी स्टाइलिंग को ऑन पॉइंट रखते हुए, आकांक्षा ने रेड गाउन को एक यूनिक गोल्डन नेकलेस के साथ पेयर किया और कर्ली हेयर रखे, जो उनके आउटफिट को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे। उन्होंने अपना मेकअप मिनिमल रखा, जिससे उनके ओवरऑल लुक में एक एलिगेंट और क्लासी टच आया। लुक की सिम्प्लिसिटी और ग्रेस के लिए काफी तारीफ हो रही है।

ट्रोल्स के लिए एक कड़ा मैसेज

हालांकि आकांक्षा को हाल ही में भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी लेटेस्ट फोटोज से यह साफ है कि उन पर नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होता है। वह कॉन्फिडेंट, खुश और अपनी स्किन में कम्फर्टेबल दिख रही हैं, जिससे यह साबित होता है कि वह ऑनलाइन क्रिटिसिज्म से निराश हुए बिना अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रही हैं।

एक खास कैप्शन जिसने ट्रोल्स का मुंह बंद कर दिया

फोटोज़ के साथ, आकांक्षा ने एक खास कैप्शन लिखा और लाल गुलाब वाले इमोजी भी जोड़े, और अपनी बुराई करने वालों को हल्के लेकिन अच्छे से जवाब दिया। कई फैंस को लगता है कि ट्रोल्स को करारा जवाब देने का यह उनका क्लासी तरीका था।

फैंस उनकी वायरल फोटोज़ पर प्यार लुटा रहे हैं

आकांक्षा चमोला की तस्वीरें अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं। फैंस कमेंट सेक्शन में उन पर प्यार लुटा रहे हैं, दिल और आग वाले इमोजी पोस्ट कर रहे हैं और उन्हें “खूबसूरत” और “स्टनिंग” कह रहे हैं।

आकांक्षा चमोला को क्यों ट्रोल किया जा रहा है

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि आकांक्षा तब विवादों में आ गईं जब उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर कहा कि वह बच्चे पैदा करने की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहतीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह इसे संभाल नहीं पाएंगी। इस बयान के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उनके पति गौरव खन्ना ने कई बार उनका बचाव किया है, लेकिन आकांक्षा नेगेटिविटी से बेपरवाह लगती हैं और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी रही हैं।