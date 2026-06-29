Akanksha Chamola: ग्लैमर के मामले में निया शर्मा और उर्फी को भी टक्कर देती हैं आकांक्षा चमोला

पति गौरव खन्ना तलाक लेने जा रही आकांक्षा

Akanksha Chamola, (आज समाज), मुंबई: आकांक्षा चमोला ने रियलिटी शो लॉक अप के पहले ही एपिसोड में बम फोड़ दिया है। उन्होंने अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बताया कि वो और गौरव खन्ना तलाक लेने जा रहे हैं। आकांक्षा ने टीवी से अपना करियर शुरू किया और वो ओटीटी प्रोजेक्ट में भी नजर आ चुकी हैं। एक्ट्रेस के ग्लैम लुक भी कमाल के होते हैं। चलिए देख लेते हैं उनकी कुछ तस्वीरें।

आकांक्षा चमोला ने डस्की ब्लश पिंक कलर की शिमरी शॉर्ट ड्रेस कैरी की है, जिसमें हाई स्लिट दी गई है। उनका ये ग्लैम लुक रेड कारपेट रेडी है। फ्लोई स्ट्रेट ओपन हेयर, बोल्ड रेड लिपस्टिक उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं।

आकांक्षा चमोला हमेशा ही चर्चाओं में बनी रहती हैं। फिर चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। कुछ दिनों पहले उनकी सीरीज दिल धोखा और डिजायर आई थी, जिसके बाद भी उनके अपीरियंस को लेकर उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरीं। इस तस्वीर में एक्ट्रेस पिंक एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट और सीक्विन ब्रालेट के साथ रफल स्कर्ट में कमाल की लग रही हैं।

आकांक्षा चमोला इवेंट्स से लेकर सोशल मीडिया पर भी ग्लैम लुक्स में नजर आती हैं। इस रेड हाई-स्लिट गाउन में वो स्टनिंग लग रही हैं। उनका ये लुक पार्टी रेडी है। नाइट व्यू के बीच उनका ये अंदाज लुक को सैसी अपील दे रहे हैं। मिनिमम एसेसरीज, ग्लोइंग ब्लश मेकअप के साथ एक्ट्रेस की ब्यूटी इनहैंस हुई है।

इस तस्वीर में आकांक्षा चमोला मर्मेड लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने सिल्वर शिमरी गाउन कैरी किया है, जिसमें एम्बेलिश्ड डिटेलिंग है जो उनके स्टाइल में रॉयल अपील एड करती है। उनका ये लुक ग्लैमर और ग्रेस का कमाल कॉम्बिनेशन है।

आकांक्षा चमोला इस फोटो में नेचुरल व्यू के बीच पोज करती नजर आ रही हैं। उनका ये लुक कैजुअल-ग्लैम टच वाला है, जो काउ गर्ल अपील भी देता है। उन्होंने ब्रालेट के साथ ओवरसाइज शॉर्ट जैकेट और ट्राउजर कैरी किया है जो उनके लुक को रिलैक्स बनाता है। नेचुरल लोकेशन के बीच वो बेफिक्र अंदाज में नजर आ रही हैं।

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