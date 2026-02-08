Akanksha Chamola Actors Dance Video: वायरल डांस बना बवाल, आकांक्षा चमोला ने ट्रोल्स की बोलती कर दी बंद 

Akanksha Chamola Actors Dance Video: एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला, जो अपनी आने वाली वेब सीरीज़ दिल धोखा और डिजायर की रिलीज़ की तैयारी कर रही हैं, हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट के वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार हो गईं। इस क्लिप में वह अपने को-एक्टर्स कुंवर अमर और अली हसन के साथ डांस करती नज़र आ रही हैं, जिस पर ऑनलाइन काफी आलोचना हुई। अब, एक्ट्रेस ने आखिरकार जवाब दिया है, ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है और अपनी शादी में परेशानी की अफवाहों पर विराम लगा दिया है।
आकांक्षा, जिन्हें ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना की पत्नी के तौर पर भी जाना जाता है, अपनी आने वाली सीरीज़ के प्रमोशनल इवेंट में शामिल हुई थीं, जहां यह अब वायरल हो रहा वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। इसके ऑनलाइन सामने आने के तुरंत बाद, कई यूज़र्स ने उनके डांस मूव्स का मज़ाक उड़ाया और भद्दे कमेंट्स करने लगे। यह पहली बार नहीं था जब उन्हें ऐसी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा था – इससे पहले, उन्हें आवेड दरबार के साथ एक अजीब रील बनाने के लिए भी ट्रोल किया गया था।
इस आलोचना के बाद, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने यह भी अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि गौरव खन्ना के साथ उनकी शादी में परेशानी है और यह कपल तलाक की ओर बढ़ रहा है। इन अफवाहों और आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, आकांक्षा ने इन्फ्लुएंसर जयति अनस्क्रिप्टेड का एक वीडियो रीशेयर किया। इस क्लिप में, इन्फ्लुएंसर ने बताया कि कैसे लोग अपना काम भूल गए हैं और इसके बजाय आकांक्षा को जज करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वीडियो में यह भी सवाल उठाया गया है कि गौरव खन्ना की जीत आकांक्षा के लिए किसी तरह “समस्या” क्यों बन गई है।
इसी क्लिप में, यह बताया गया है कि आकांक्षा के हर कदम पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। गौरव खन्ना के अनुपमा में इंटीमेट सीन से भी तुलना की गई है, जिस पर उस समय ऐसी कोई नाराज़गी नहीं हुई थी, जबकि अब आकांक्षा को एक मामूली डांस वीडियो के लिए जज किया जा रहा है। इस क्लिप को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए, आकांक्षा ने साफ तौर पर व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा, “यह फेमिनिज्म अपने चरम पर है।”
रिश्तों के बारे में उन्होंने क्या कहा
एक और पोस्ट में, आकांक्षा ने अपने एक इंटरव्यू का एक क्लिप शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, “रिश्ते में धोखा न देना सबसे बेसिक बात है।” यह ध्यान देने वाली बात है कि कुछ समय पहले, उन्होंने एक रहस्यमयी मैसेज पोस्ट किया था, जिससे उनकी शादी में समस्याओं के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी थीं। हालांकि, एक्ट्रेस ने अलग होने की सभी अफवाहों को साफ तौर पर मना कर दिया था।
आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना की शादी 2016 में हुई थी। दोनों के बीच नौ साल का एज गैप है। एक्ट्रेस ने पहले यह भी कहा था कि वह अभी बच्चा पैदा करने का प्लान नहीं बना रही हैं, क्योंकि वह अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं।
आजसमाज No. 1 हिन्दी न्यूज़ चैनल। aajsamaaj.com पर पढ़ें हर छोटी से छोटी ताज़ा खबरें हिंदी में | प्रदेश की ताजा समाचार, जाने व्यापार, बॉलीवुड, खेल और राजनीति कि ख़बरें, हिन्दी समाचार, UP election, election live update, Hindi News, live news in Hindi, watch live tv, Breaking news in Hindi, trending videos, Sports, business, film and Entertainment से जुड़ी सभी ताज़ा खबरें हिंदी में|